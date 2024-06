Blanca Manchón sentencia en estos duros términos a Gorka tras lo vivido en ‘Supervivientes’

Blanca Manchón pasará a la historia de ‘Supervivientes’ por haber sido la concursante que más veces ha sido expulsada por el público. Y es que la campeona del mundo de windsurf ha sido expulsada en tres ocasiones después de quedarse en Playa Limbo, ser repescada y volver a tener una oportunidad tras la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo.

Después de ser la expulsada definitiva el pasado jueves justo antes de la semifinal del reality que se ofrece este domingo, Blanca Manchón ha hecho balance de su paso por el concurso y lo que ha vivido en Honduras junto a sus compañeros.

En la entrevista que ha concedido para la web de Telecinco, Blanca Manchón deja claro que la Blanca que vuelve de Honduras no tiene nada que ver con la que llegó. «La valoración es muy positiva. Me llevo una experiencia muy personal, muy enriquecedora tanto en satisfacción como en valorar realmente las cosas importantes, que a veces se me olvidan. Esto ha sido una experiencia religiosa y ancestral para mí. Me voy siendo una nueva Blanca, mucho mejor persona, mejor madre, mejor esposa y mejor de lo que era yo«, asegura la deportista.

Tras ello, Blanca destaca que jamás pensó que la experiencia de ‘Supervivientes’ iba a ser así. «Pensaba que era supervivencia, intentar comer y superar el hambre y me he dado cuenta de que es todo eso, pero también había que sobrevivir a las personas, las personalidades, a cómo le afectaba a cada uno el hambre, el sueño, y eso, al final, lo pagan contigo… No me esperaba que yo no fuera capaz de ser yo. A veces he sentido eso y la frustración me ha podido», confiesa.

Y es que según revela ahora, a Blanca Manchón los problemas de sus compañeros le afectaron mucho. «Los problemas de los demás me afectaban a mí y no me dejaban expresarme. Mentalmente, ha sido la experiencia más brutal de mi vida», asevera. En ese sentido, ha aclarado que lo peor fueron las primeras semanas porque «era incapaz de ubicarme dentro de la convivencia, no encontraba mi hueco, no me salía mi espontaneidad o como soy fuera… me hacía pequeñita, no lo encajaba bien».

Otro de sus momentos más críticos en ‘Supervivientes 2024’ fue su discusión con Ángel Cristo porque «me afectó muchísimo, fue uno de los momentos que más bajita estaba de moral». Asimismo, Blanca no tiene reparos en reconocer que al principio era un «mueble». «Cuando me di cuenta que esto era de hacer lo que te diese la gana y ser tú, espabilé y di lo mejor de mí. Me dejé la piel en las pruebas, literalmente. He disfrutado mucho la parte final, me he liberado, he sido yo, me he vuelto una salvaje total», sentencia.

Blanca Manchón señala a Gorka como su mayor decepción

Al preguntarla por la relación con sus compañeros, Blanca no duda en decir que su mayor decepción ha sido Gorka. «Al principio conectamos mucho, hicimos muchas cosas juntos de supervivencia. Creo que me valoraba, que me consideraba una tía súper válida, que le caía muy bien… De repente, es como que le dejé de valer. Vio que, a lo mejor, el programa iba por otro lado y me apartó. He notado eso, como que nunca me ha valorado. Él piensa que sí, pero, para mí, esa valoración se demuestra con actos. Yo le he apoyado en todo y él siempre trataba de hundirme», afirma con rotundidad.

En ese sentido, no tiene problemas en decir que Gorka es un estratega y que su manera de actuar cambió «a raíz de entrar Marieta». «Era yo su amiga, un team con Javi y yo no sé si soltó información o no que ya todo fue intentar hacer con la chica carpetazo. Yo creo que fue como ‘ostras, la supervivencia no se valora tanto, voy a intentar seguir en el concurso de otra forma, haciendo que quiero algo con alguien, tiró más por ahí y después lo reconoció. Claro, yo ya, en esa ecuación, no le valía. Me da pena», concluye.