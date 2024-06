La concursante que ha sufrido la peor expulsión de ‘Supervivientes 2024’ a días de la final

La final de ‘Supervivientes 2024‘ está a la vuelta de la esquina. El reality encara sus últimos días en emisión llevando a cabo la penúltima gala desde los Cayos Cochinos con las últimas nominaciones. Antes de ello, Jorge Javier ha llevado a cabo la expulsión definitiva de una de las dos concursantes nominadas : Blanca Manchón. Tras cien días de aventura, la audiencia ha decidido que Blanca Manchón abandone la isla con un porcentaje demoledor.

Cabe recordar que Blanca Manchón salió nominada junto a Marieta el pasado domingo. Por aquél entonces, fueron tres los concursantes expuestos: Blanca Manchón, Marieta y Gorka Ibarguren. Sin embargo, este último pudo salvarse gracias al beneplácito de la audiencia que apostó por él de manera contundente puesto que el vasco contó en su momento con el 54% del apoyo del público.

Con el televoto convertido en un desafiante duelo entre Blanca Manchón y Marieta, Jorge Javier ha dado comienzo a la decimocuarta gala de ‘Supervivientes 2024’. Nada más comenzar, el presentador ha dado a conocer el estado de los porcentajes: mientras que una se ha hecho con el 71% del apoyo del público, la expulsada apenas ha reunido el 29% de los votos restantes.

Así ha sido la determinante expulsión de ‘Supervivientes 2024’

La expulsión definitiva no ha tardado en llegar y ha tenido lugar en el interior de La Palapa. A diferencia de anteriores ocasiones, el presentador ha comunicado el veredicto del público de manera directa, sin salvación previa. «El público ha decidido que se salve de la expulsión Marieta», fueron las palabras empleadas por el presentador del formato de supervivencia.

Por ende, Blanca Manchón se convierte en la nueva concursante expulsada de manera definitiva que sigue los pasos de Miri Pérez. Las reacciones a la marcha de Blanca Manchón no se han hecho esperar. «He disfrutado, de verdad. Quiero agradecer a todo el mundo que trabaja aquí las experiencias que nos hacen vivir y a todo el grupo maravilloso de personas con las que he terminado porque llevo dos días riéndome y, pasará lo que pasará, me voy con una sonrisa y lo he vivido todo», ha declarado la recién expulsada.