‘Supervivientes’ da pistas del concursante que se perfila como ganador con quién es el salvado

La próxima expulsión definitiva de ‘Supervivientes 2024‘ es cosa de dos: Marieta o Blanca Manchón. Solo una de ellas podrá salvarse el próximo jueves durante la nueva gala del reality. Esto es debido a la salvación de Gorka Ibarguren vivida en ‘Tierra de Nadie’.

Una salvación que llega apenas dos días después de que se produjesen las nominaciones en La Palapa. Además, por si fuese poco, el salvado de la noche lo ha hecho con un elevadísimo porcentaje del 54% como ya ocurriera hace dos semanas, lo que le designa como el predilecto de los espectadores con claras opciones para ganar esta edición.

Cabe recordar que el reality de supervivencia ha modificado sus últimas nominaciones con motivo de la cercanía de la final. El pasado domingo Sandra Barneda sorprendió a los concursantes desvelando la marcha de Miri Pérez Cabrero como última expulsada definitiva. Tras dicha salida, la presentadora volvió a sorprender a los concursantes al convocar una nueva ronda de nominaciones.

Desde La Palapa, los concursantes de ‘Supervivientes’ enviaron el punto del que disponían. Tras dicho momento y la deliberación del líder semanal, tres concursantes resultaron expuestos: Blanca Manchón, Gorka Ibarguren y Marieta. A partir de dicho momentos, los espectadores han podido votar a través de la app de Mitele. Un televoto que únicamente se ha parado durante la salvación.

Así ha sido la ceremonia de salvación de ‘Supervivientes 2024’

Antes de que se llevase a cabo la salvación, Carlos Sobera ha compartido el estado de los porcentajes. Mientras que el salvado de la noche reunía un altísimo porcentaje: un 54% de votos a su favor. Los otros dos concursantes reúnen un 36% y un débil 10% de los votos a su favor.

Para llevar a cabo la salvación, la organización ha colocado a los concursantes en una plataforma sobre el mar. Laura Madrueño ha sido la encargada de cortar la cuerda del concursante que seguía nominado. En primer lugar, la presentadora ha cortado la cuerda de Blanca Manchón para, poco después, hacer lo propio con la de Marieta.

Por ende, Gorka Ibarguren se erige como el concursante salvado a tan solo una semana de la final. Un gesto que ha generado la ilusión del concursante, quien no ha dudado en agradecer el apoyo de la audiencia. «Muchísimas gracias a todos. No sé cómo agradecerlo, no sé qué decir. Gracias a todos, muchas gracias», fueron sus palabras.

Así pues, el recién salvado no ha ocultado las ganas que tiene por formar parte de la final del reality: «No sé qué decir. Esta movida me encanta. Digo no a la nominación, sino a esta aventura. He flipado en todos los colores como cada día que he estado aquí y quiero llegar a la final».