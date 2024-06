Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del jueves 6 de junio?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá este jueves 6 de junio su capítulo 73 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras desenterrar a Valentín, a la mañana siguiente, Jesús se mostraba conciliador y dispuesto a perdonar a Begoña después de que su mujer dudara de él pensando que pudo ser él quien asesinó a Clotilde. Así, la pareja se despertaba y se besaba apasionadamente.

Por su parte, María seguía dando vueltas a los retratos que Andrés le había hecho a Begoña y por ello confrontaba con su marido y él trataba de excusarse sin que ella se lo creyera y le pedía que reconociera que hay algo entre ellos dos pero Andrés echaba balones fuera y le pedía a su mujer que le creyera y que no tenía motivos para estar celosa.

Isidro descubría el anillo de Valentín en el maletero del coche en el que Damián y Jesús cambiaron su cadáver de lugar. El chófer optaba por dárselo al patriarca sin preguntar por qué estaba ahí aunque reconocía que no se lo había dado a Digna para evitar escándalos.

En el dispensario, Jaime seguía dándole vueltas a sus problemas de visión después del grave error que cometió con Gaspar. El doctor no paraba de pensar mientras sigue ocultándoselo a Marta. Justo tras la visita de su mujer, él sufría un desmayo y Luz trataba de ayudarlo tras encontrárselo en el suelo.

María seguía sin creerse la excusa de Andrés y optaba por contarle lo que ha descubierto a Gema, que no dudaba en recomendarla que compartiera lo que ha visto con Jesús. Pero él le reprochaba que se imagine cosas que no son y ella no dudaba en enseñarle los retratos que le había hecho Andrés a Begoña justo cuando el propio Andrés aparecía en casa.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 73 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este jueves? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 73 de ‘Sueños de libertad’

Nada más ver a su hermano entrar por la puerta, Jesús se enfrenta con él y le llama desgraciado después de haber visto los retratos que le había dibujado a su mujer. Tras ello, Jesús amenaza a Andrés con que se aleje de Begoña o acabará con él.

Por su parte, Damián se acerca a casa de los Merino para felicitar a Digna por el aniversario de su boda. Una efeméride especial y a la vez dolorosa por cómo acabó todo. Un evento del que tanto Joaquín como Luis se han olvidado.

Begoña le enseña a Jesús unos folletos sobre un viaje cuando él opta por confrontarla y preguntarle por qué Andrés había realizado unos retratos sobre ella y al ver que ella trata de justificarlo, Jesús empieza a ponerse violento con su mujer.

Paralelamente, Andrés se enfrenta con María por haberle enseñado los retratos a Jesús y le pregunta que pretende con eso después de que él lleve semanas intentando reconciliarse con su hermano. Y ella no duda en decirle que tiene que parar lo que siente por su cuñada antes de que vaya a ás porque ve sus miradas y su complicidad.

Marta aprovecha que se encuentra con Digna en la cocina para preguntarle consejos sobre la maternidad después de que incluso Fina le aconsejara que intentara ser feliz con su marido. Y ella no duda en decirle que Jaime puede ser un buen padre.

Pese a que había aceptado la propuesta de Mateo, Claudia sigue con dudas y decide recular y plantar al joven excusándose en que no está dispuesta a que él renuncie a su vocación de ser cura por casarse con ella. Y ahora parece que tiene decidido ser madre soltera.

Begoña decide enfrentarse con María por enseñarle los retratos a Jesús y las dos tienen una fuerte discusión a gritos. Cuando Damián se entera de todo y escucha a Jesús comparar el caso de Andrés y Begoña con el de Clotilde y Valentín, el patriarca decide enviar a Andrés a Navarra para hacerse cargo de los cultivos de lavanda que habían comprado y evitar que el escándalo pueda ir a más y así proteger a su familia.

Mientras María decide irse a Madrid y le pide a Gea que le acompañe y ella no duda en echarle la culpa a Digna. Por su parte, Jesús decide esconder el anillo de Valentín antes de que alguien lo pueda encontrar.

En el dispensario, Jaime le propone a Luz ir juntos a una reunión con catedráticos de Barcelona y le pide que no le cuente a nadie y mucho menos a su mujer sus problemas de jaqueca y de visión. Después, Jaime descubre que ninguno de los catedráticos a los que tendría que conocer Luz la conocen y cree que la doctora oculta algo.