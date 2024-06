Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del miércoles 5 de junio?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá este miércoles 5 de junio su capítulo 72 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras descubrir que Jesús mató a Valentín y lo enterró en La Sagra, Damián proponía a su hijo desenterrar su cadáver antes de que lo encuentren las excavadoras que comenzarán las obras para crear la nueva carretera. Él le pedía hacerlo solo pero su padre no se lo permite y le dejaba claro que si él cae, caerán los dos.

Pese a estar contrariada con ella por su actitud con respecto a la cena que iba a celebrar en su casa, Gema optaba por dejar sus problemas con María para incidirle en que ella vio como Andrés intentaba flirtear con Begoña. Además la criada no dudaba en decirle a su amiga que vio como los cuñados estuvieron a punto de darse un beso. Tras ello, Gema le proponía a María que busque pruebas del posible idilio entre su marido y su cuñada. Y después de visitar a Andrés en la fábrica y que le dejara a solas, María descubría los retratos que le había hecho su marido a Begoña.

Gaspar volvía al dispensario después del accidente que tuvo porque se encuentra muy mal. Y es entonces cuando Jaime descubría que cometió un grave error con la medicación del dueño de la cantina y empezaba a alarmarse porque piensa que sus problemas de visión le puedan afectar a su profesión.

En la tienda, Fina aconsejaba a Claudia que se case con Mateo pues considera que es la mejor opción que puede tener ahora. Después, Claudia le decía que sí al joven y ambos sellan su relación dándose un abrazo.

Por su parte, Marta después de pensárselo mucho y de haberse llevado un disgusto al escuchar como Jaime le pedía ser padres, ahora aseguraba que ella siempre había querido ser madre y que considera que no es la mejor opción estando su matrimonio como está. Eso sí, abría la puerta a poder tener descendencia si su relación entre ellos mejora.

Por la noche, Damián y Jesús trataban de desenterrar el cadáver de Valentín de La Sagra para enterrarlo en otro lugar y evitar que todo salga a la luz y el De La Reina pueda ser detenido por asesinato. Y tras un largo rato excavando daban con el cadáver al ver el anillo de Valentín.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 72 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este miércoles? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 72 de ‘Sueños de libertad’

Tras desenterrar a Valentín, a la mañana siguiente, Jesús se muestra conciliador y dispuesto a perdonar a Begoña después de que su mujer dudara de él pensando que pudo ser él quien asesinó a Clotilde. Así, la pareja se despierta y se besa apasionadamente.

Quien no está tan feliz es María después de haber descubierto los dibujos de Begoña en la cartera de Andrés. Así, ella no dudaba en confrontar con su marido y él trataba de excusarse sin que ella se lo creyera y le pide que reconozca que hay algo entre ellos dos pero Andrés echa balones fuera y le pide a su mujer que le crea y que no tiene motivos para estar celosa.

Otra que también tiene una fuerte discusión es Gema que ante los problemas de matrimonio con Joaquín termina pagándolo con Digna. Por su parte, Isidro descubre el anillo de Valentín en el maletero del coche en el que Damián y Jesús cambiaron su cadáver de lugar. El chófer opta por dárselo al patriarca sin preguntar por qué estaba ahí aunque reconoce que no se lo había dado a Digna para evitar escándalos.

En el dispensario, Jaime sigue dándole vueltas a sus problemas de visión después del grave error que cometió con Gaspar. El doctor no para de pensar mientras sigue ocultándoselo a Marta. Justo tras la visita de su mujer, él sufre un desmayo y Luz trata de ayudarlo tras encontrárselo en el suelo.

María sigue sin creerse la excusa de Andrés y opta por contarle lo que ha descubierto a Gema, que no duda en recomendarla que comparta lo que ha visto con Jesús. Pero él le reprocha que se imagine cosas que no son y ella no duda en enseñarle los retratos que le había hecho Andrés a Begoña justo cuando el propio Andrés aparecía en casa.