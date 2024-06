Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo nuevo capítulo del martes 4 de junio?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá este martes 4 de junio su capítulo 71 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús no aguantaba más y le contaba toda la verdad a su padre y le confesaba que él mató a Valentín porque él y Clotilde iban a huir juntos pero su esposa se echó atrás pensando en Julia. Según él su primo enloqueció y disparó a Clotilde y al ir a arrebatarle el arma se disparó y acabó matándole. Pero la realidad parece que es completamente diferente y en realidad fue Jesús quien disparó a Clotilde y posteriormente mató a su primo Valentín.

A la mañana siguiente, Damián se mostraba ausente en el desayuno y se excusaba en que está nervioso por el nuevo perfume. Por su parte, Andrés no dudaba en buscar a Begoña para hablar de los sentimientos que ambos se profieren y del beso que estuvieron a punto de darse pero ella le pedía dejar atrás lo que pasó en el pasado y centrarse en vivir el presente después de que el se haya casado con María.

Gaspar se presentaba en el dispensario con un corte en la mano y Luz le atendía de urgencia mientras Jaime volvía a sufrir un problema de visión y trataba de ocultárselo a la doctora. Por otro lado, Tasio se mostraba molesto con Mateo tras descubrir que le ha propuesto a Claudia casarse con ella para criar a su hijo con ella.

En casa de los de La Reina, Gema volvía a enfrentarse con María después de que ella se negara a acudir a la cena por estar en estamentos diferentes y le reprocha que al final acudiera porque Joaquín se lo había pedido a Andrés y él había aceptado. Tras ello, María le proponía un plan juntas como señoras para tratar de limar asperezas. Y la doncella no dudaba en advertir de que no se fiara de su marido dejando con dudas a su amiga. María le recriminaba después a Gema que acuse a Andrés de no ser un buen marido y la doncella no aguantaba más y le soltaba que su marido hace manitas con su cuñada.

Damián se proponía llamar a la guardia civil cuando sus hijos entraban en el despacho. Andrés les informa que ha roto sus acuerdos comerciales con los Ortega porque Sebastián había acosado a María. Un nuevo problema para los de La Reina que hacía que Damián explote y preocupara más a sus hijos.

Begoña se presentaba en la fábrica para pedirle a Jesús comer juntos pero él seguía mostrándose distante con ella y ella no podía más que recriminarle su actitud haciendo que él le recordara que le había llamado asesino. Tras ello, el De La Reina le confesaba que no sabe si podrá perdonarla algún día.

Finalmente, Jaime se sinceraba con Luz y le contaba sus dolores de cabeza que le hacían tener problemas de visión. La doctora trataba de ayudarle y le pide que intente no estresarse con su trabajo. Después al llegar a casa, Jaime y Marta volvían a tener una bronca y él le pedía a su mujer formar una familia con ella.

Por otro lado, Damián trataba de investigar sobre la fortuna que robó Valentín para tratar de huir con Clotilde y Jesús le contaba a su padre que está guardada a buen recaudo y que fue él quien escribió la carta de Valentín haciendo creer a su madre que estaba en Brasil. Después de saber toda la verdad, Damián se avergonzaba de su hijo pero trataba de ocultar sus crímenes para que no afecten a la fábrica.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 71 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este martes? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 71 de ‘Sueños de libertad’

Tras descubrir que Jesús mató a Valentín y lo enterró en La Sagra, Damián propone a su hijo desenterrar su cadáver antes de que lo encuentren las excavadoras que comenzarán las obras para crear la nueva carretera. Él le pide hacerlo solo pero su padre no se lo permite y le deja claro que si él cae, caerán los dos.

Pese a estar contrariada con ella por su actitud con respecto a la cena que iba a celebrar en su casa, Gema opta por dejar sus problemas con María para incidirle en que ella vio como Andrés intentaba flirtear con Begoña. Además la criada no duda en decirle a su amiga que vio como los cuñados estuvieron a punto de darse un beso. Tras ello, Gema le propone a María que busque pruebas del posible idilio entre su marido y su cuñada.

Gaspar vuelve al dispensario después del accidente que tuvo porque se encuentra muy mal. Y es entonces cuando Jaime descubre que cometió un grave error con la medicación del dueño de la cantina y empieza a alarmarse porque piensa que sus problemas de visión le puedan afectar a su profesión.

En la tienda, Fina aconseja a Claudia que se case con Mateo pues considera que es la mejor opción que puede tener ahora. Después, Claudia le dice que si al joven y ambos sellan su relación dándose un abrazo.

Por su parte, Marta después de pensárselo mucho y de haberse llevado un disgusto al escuchar como Jaime le pedía ser padres, ahora asegura que ella siempre había querido ser madre y que considera que no es la mejor opción estando su matrimonio como está. Eso sí, abre la puerta a poder tener descendencia si su relación entre ellos mejora.

María se presenta en la fábrica para tratar de comer con Andrés pero él le da largas porque tiene mucho trabajo y la deja sola en su despacho. Es entonces cuando ella aprovecha y descubre que su marido tiene en su cartera un cuaderno con los retratos de Begoña.

Por la noche, Damián y Jesús tratan de desenterrar el cadáver de Valentín de La Sagra para enterrarlo en otro lugar y evitar que todo salga a la luz y el De La Reina pueda ser detenido por asesinato. Y tras un largo rato excavando daban con el cadáver al ver el anillo de Valentín.