'Sueños de Libertad', avance capítulo del lunes 28 de abril: El plan de Damián para acabar con Pedro

'Sueños de libertad' volverá a vivir un parón en su emisión la próxima semana con motivo del 1 de mayo. Así, la serie ofrecerá nuevos episodios de lunes a miércoles y retomará su emisión el viernes 2 de mayo.

La ficción producida por Diagonal TV sumaba este jueves a un nuevo personaje: el inspector privado Ángel Ruiz, a quien interpreta el actor Rafael Rojas ('Amar es para siempre'). El intérprete se suma así al reparto tras los últimos fichajes de Oriol Tarrasón, Jaime Gutiérrez y Pedro Freijeiro.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Luz estaba muy inquieta porque Damián haya descubierto que no es médico y compartía su temor con Begoña. Y la enfermera no dudaba en mostrarle su apoyo sabiendo de lo que es capaz su ex suegro. Paralelamente, Damián no se quedaba quieto e indagaba con Fermín que opina de la doctora Borrell como profesional.

En la fábrica, don Pedro mostraba una actitud cordial con Andrés. Un gesto que Digna agradecía enormemente pues este tipo de afectos pueden mejorar la armonía familiar. Y en la tienda, Gema decidía contarles su problema cardiovascular a sus compañeras y tras una charla con ellas le comunicaba a Joaquín cuál es su decisión final sobre la adopción.

Después, Begoña decidía hablar con Damián sobre la situación de Luz y él le dejaba claro que la mujer de Luis es una farsante y si se descubría la verdad puede ser un escándalo y llevarles a todos a la cárcel. Por otro lado, Manuela se daba cuenta de la actitud de Raúl con María y optaba por hacerle una advertencia: que se aleje de los De La Reina.

Paralelamente, Julia mostraba su deseo de que Andrés y María retomen su relación. Unas palabras que demostraban que la confianza de la pequeña en su tía y tutora legal estaban haciendo que caiga en su manipulación. Y Begoña empezaba a temer que Andrés también caiga en el juego de su todavía mujer.

Damián optaba por visitar a Luis en el hospital y él no dudaba en hablar maravillas de su mujer mientras su tío le reprochaba que no le contara lo de su enfermedad y lo que se lo provocó. Finalmente, Digna celebraba por fin que a su hijo Luis le van a dar el alta y don Pedro trataba de seguir acercándose a ella.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 296 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 28 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 296 de 'Sueños de libertad'

Tras recibir el alta hospitalaria, Luis regresa por fin a casa y lo hace deseando volver a trabajar. Pero tanto Digna como Luz tratan de quitárselo de la cabeza. Y ante la negativa de su familia, le pide ayuda a Tasio para montar un mini laboratorio en su habitación provocando el cabreo de su madre.

Mientras, Damián teme que don Pedro pueda seguir manipulando a María y le pide a Andrés que tenga la cabeza fría y pueda conseguir ganarse a su mujer para ganar su apoyo en las votaciones. Pero su hijo se resiste a caer en manos de María. Tras ello, el patriarca vuelve a reunirse con el detective privado y este le propone un plan arriesgado: infiltrarse en la fábrica para investigar a Carpena.

Gema y Joaquín acuden a la iglesia para hablar con don Agustín para contarles que el doctor Herrera le ha diagnosticado una cardiopatía y sus planes para adoptar a un hijo. Y el párroco accede a ayudarles. Paralelamente, Luz llega a un pacto con Damián por el que le permitirá seguir en el dispensario y no denunciarle a cambio de que ella tampoco revele lo que pasó con Valentín.

Por otro lado, Andrés decide hablar con Raúl para reprocharle la actitud que tuvo hacia él y pedirle que no vuelva a suceder haciendo que el chófer tenga que pedirle perdón. Otra que también tiene que disculparse por lo que pasó con María es Begoña para tratar de recuperar la confianza de Julia.

Tras hacerle las curas, Luz opta por contarle a Luis que Damián sabe que engañó con lo de que es doctora y su marido se queda muy preocupado. Finalmente, Damián consigue que Andrés acceda a contratar a un asesor de seguridad en riesgos laborales y le cuenta el plan de infiltrar al detective privado para investigar a don Pedro.