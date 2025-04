'Sueños de Libertad', avance del viernes 25 de abril: ¿Qué va a pasar en el capítulo 295 de la serie de Antena 3?

Tras regresar a la parrilla de Antena 3 este lunes después de su parón el Viernes Santo; 'Sueños de libertad' seguirá ofreciendo nuevos capítulos en la sobremesa de Antena 3. Unos episodios que estarán marcados por la llegada del inspector Ángel Ruiz, el detective privado que contrata Damián para buscar trapos sucios de don Pedro.

Así, el actor Rafael Rojas ('Amar es para siempre') se incorpora al reparto de 'Sueños de libertad' sumándose a los últimos fichajes de Oriol Tarrasón, Jaime Gutiérrez y Pedro Freijeiro.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña, consciente del peligro de que María siga educando a Julia, optaba por hablar con Digna. Para la enfermera, las maneras que utiliza su ex cuñada para educar a su hija no son las idóneas para un niña tan pequeña. Todo mientras la propia Julia se mostraba encantada de que María consiguiera que sea la Cenicienta.

Marta hablaba con Fina y le ponía al corriente de lo sucedido en la junta y además le confesaba que estuvo con Pelayo y aseguraba que su marido puede ayudarle también profesionalmente. Algo que provocaba los celos de la dependienta. Mientras Gema compartía con Joaquín la idea de Luz de adoptar a un bebé, algo que provocaba emoción en Joaquín aunque ella le pedía tiempo.

Irene ponía al corriente de don Pedro de la situación del doctor Herrera y don Pedro empezaba a sospechar de su baja médica. Y es que cree que hay algo turbio detrás de ese agotamiento que ha alegado, y además se daba cuenta del creciente interés de su hermana en el doctor.

Tras descubrir la gran mentira de Luz, Damián decidía ir al dispensario para enfrentarse con ella. Y en la conversación, se enteraba de que Jesús trató de amenazarla y eso provocó el enfrentamiento con Luis que acabó con su caída y por tanto con su anosmia. Tras la conversación, el patriarca empezaba a sospechar que Jesús no se suicidó y que o Luz o Luis pudieron estar detrás de su muerte. Y después, Digna decidía intervenir para convencer a Damián de que no denuncie a Luz.

En la mansión, Claudia volvía a mostrar interés por Raúl y no dudaba en preguntarle a su tía por él. Por otro lado, la tensión volvía a estallar entre Andrés y María cuando él le reprochaba a su mujer que está malcriando a Julia y Raúl opta por intervenir y salía a defender a María demostrando que su relación con ella empieza a ir más allá de lo profesional.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 295 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 25 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 295 de 'Sueños de libertad', de este viernes 25 de abril

Luz está muy inquieta porque Damián haya descubierto que no es médico y comparte su temor con Begoña. Y la enfermera no duda en mostrarle su apoyo sabiendo de lo que es capaz su ex suegro. Paralelamente, Damián no se queda quieto e indaga con Fermín que opina de la doctora Borrell como profesional.

En la fábrica, don Pedro muestra una actitud cordial con Andrés. Un gesto que Digna agradece enormemente pues este tipo de afectos pueden mejorar la armonía familiar. Y en la tienda, Gema decide contarles su problema cardiovascular a sus compañeras y tras una charla con ellas le comunica a Joaquín cuál es su decisión final sobre la adopción.

Después, Begoña decide hablar con Damián sobre la situación de Luz y él le deja claro que la mujer de Luis es una farsante y si se descubre la verdad puede ser un escándalo y llevarles a todos a la cárcel. Por otro lado, Manuela se da cuenta de la actitud de Raúl con María y opta por hacerle una advertencia: que se aleje de los De La Reina.

Paralelamente, Julia muestra su deseo de que Andrés y María retomen su relación. Unas palabras que demuestran que la confianza de la pequeña en su tía y tutora legal están haciendo que caiga en su manipulación. Y Begoña empieza a temer que Andrés también caiga en el juego de su todavía mujer.

Damián opta por visitar a Luis en el hospital y él no duda en hablar maravillas de su mujer mientras su tío le reprocha que no le contara lo de su enfermedad y lo que se lo provocó. Finalmente, Digna celebra por fin que a su hijo Luis le van a dar el alta y don Pedro trata de seguir acercándose a ella.