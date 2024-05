Victoria Federica tiene otro proyecto en televisión y es algo que muy pocos podían prever

Victoria Federica da el salto definitivo a la televisión. Un mes después de conocer la noticia sobre su participación en ‘El Desafío’, la revista ‘Semana’ publica en exclusiva el nuevo y sorprendente proyecto de la nieta del rey emérito en la pequeña pantalla.

Según han informado fuentes de total credibilidad a la citada revista, la influencer «formará parte de una producción audiovisual que aún está en fase de desarrollo». La productora de dicha serie ha comenzado recientemente el casting para seleccionar a los actores y actrices que formarán parte de la misma.

Sin embargo, y como cabe esperar, Victoria Federica no ha tenido que pasar por ningún casting. Tal y como cuentan a ‘Semana’ las mismas fuentes, «a ella se la contactó directamente para proponérselo y tras varias conversaciones se sumará al proyecto». Al parecer, las negociaciones y trámites se han llevado en el «más estricto secreto»: «Solo un número muy contado de personas estaban al tanto de la voluntad de la productora de contar con Victoria Federica».

Eso sí, al ser preguntados por de qué tratará la serie y en que canal se emitirá, dichas fuentes son contundentes. «De momento debemos respetar la máxima confidencialidad sobre los detalles en torno a su fichaje», aseguran. No obstante, el equipo directivo estaría muy satisfecho con el mismo.

Ana Rosa, muy sorprendida con el nuevo proyecto de Victoria Federica

Jorge Borrajo, director de ‘Semana’, ha dado más detalles sobre esta exclusiva de la revista este jueves 23 de mayo en ‘TardeAR’. «Victoria Federica no deja de sorprendernos y ha dado un importante paso en la pequeña pantalla, se nos hace actriz», ha avanzado el periodista en el programa vespertino de Telecinco.

Una noticia que ha dejado en shock a Ana Rosa Quintana, que no daba crédito. Ante esta reacción por parte de la presentadora, Jorge Borrajo ha explicado que «la joven va a participar en una serie de televisión. La serie está en fase de desarrollo… Ha habido un casting para la selección de actores y actrices, y ella no ha pasado por el casting».

Ana Rosa ha comentado que la han elegido ‘a dedo’, como también opinaban los colaboradores del programa. El director de la revista daba su opinión al respecto: «A alguien se le ha encendido la luz, se lo ha propuesto y tras varias conversaciones han llegado a un acuerdo… Lo que sí nos han descartado es que no va a ser un simple cameo».

La influencer será una de las concursantes de ‘El Desafío’

Lo que está claro es que, a sus 23 años, Victoria Federica no se conforma con ser la quinta en la línea de sucesión al trono, ni siquiera con ser influencer y triunfar en las redes sociales. Ella quiere más. Así lo reconoció en el podcast de Vicky Martín Berrocal, donde también confesó que «a veces me siento enjaulada». Sobre la fama, tiene sus momentos: «Hay titulares que no son verdad. Hay muchos titulares que se los inventan y esos son los que más me afectan. Tergiversan todo lo que hago», lamentó en dicha entrevista.

Antes de verla debutar como actriz, la podremos ver en la próxima edición de ‘El Desafío’, que ya se está grabando. Allí coincidirá con otros rostros muy conocidos de distintos ámbitos como Feliciano López, Genoveva Casanova, Susi Caramelo o el presentador Roberto Brasero.