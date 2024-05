María Patiño y Belén Esteban exculpan así a Ana Rosa de los fallidos cambios en Telecinco

Una semana después de su estreno, el pasado miércoles, 15 de mayo, ‘Ni que fuéramos’ se ha convertido en el programa más comentado en las redes sociales. Este martes, el espacio presentado por María Patiño en Canal Quickie ha abordado, entre otros temas, los flojos datos de ‘TardeAR’, el sustituto de ‘Sálvame’ en las tardes de Telecinco.

Kiko Matamoros celebró las paupérrimas audiencias del programa conducido por Ana Rosa Quintana. Sin embargo, en esta ocasión, María Patiño y Belén Esteban no estuvieron de acuerdo con su compañero, e incluso rompieron una lanza a favor de la presentadora quien, según aseguró Diego Arrabal, habría pedido a Mediaset abandonar las tardes y volver a las mañanas.

Según Matamoros, este lunes 20 de mayo Ana Rosa habría mantenido una reunión para calmar a su equipo sobre su futuro inmediato en Telecinco y en la franja actual. A raíz de esto, el colaborador recordó que ‘Sálvame’ tenía unas audiencias mucho mejores que ‘TardeAR’ y, pese a esto, les cancelaron.

Ante estas palabras de su compañero, María Patiño reconoció que «no me produce satisfacción de cara a Ana Rosa, pero sí por las personas que han tomado la decisión». Una defensa que Kiko no se esperaba: «Me sorprende muchísimo esta defensa que haces de Ana Rosa de un tiempo a esta parte». Ya que, según él, había «sentido en tus carnes el desprecio hacia tu trabajo, por parte de la productora de Ana Rosa», al igual que «como se trataba de enterrar cualquier trabajo brillante o noticia que pudiera favorecer a ‘Sálvame'».

María Patiño sale en defensa de Ana Rosa

El colaborador se mostró muy sorprendido de que su compañera se erigiere «defensora de una señora que ha intentado silenciarte desde hace mucho». Sin embargo, la que fuera presentadora de ‘Socialité’ se defendió alegando que «yo no estoy defendiendo a Ana Rosa Quintana. Lo que estoy defendiendo es a mí misma. No puedo soportar hacer leña del árbol caído. Ana Rosa empezó mal y le está costando muchísimo remontar».

Además María Patiño aseguró que Ana Rosa «en una época de mi vida, no hablo de que me diese una oportunidad porque yo también me lo curré, pero a nivel profesional se portó bien conmigo». «No me he sentido bien tratada, pero tampoco he necesitado que Ana Rosa Quintana me eleve a los altares. Porque yo sé quién es María Patiño», dejó claro la periodista, antes de recordarles que «lo he pasado mal como vosotros».

Belén Esteban: «Ana Rosa no tiene la culpa»

«¿Ahora qué hacemos? ¿Me río de que tiene un 9,8 y me siento satisfecha?», preguntó la presentadora a sus compañeros. Por su parte, Belén Esteban también rompió una lanza en favor de la comunicadora: «Yo tan mal como tú no lo he pasado, pero sí que tengo que decir que Ana Rosa no tiene la culpa de estar en Mediaset». En su opinión, a Ana Rosa «le hacen una oferta, igual que se la hubieran hecho a mis jefes y la habrían cogido».

«La culpa la tienen los directivos, que nos han echado a la puta calle de una manera feísima», recordó la colaboradora. «Yo no quiero hablar de Mediaset porque he sido feliz, pero lo único que digo es que las maneras no fueron las adecuadas y nosotros hemos hecho todo», añadió Belén, quien reconoce estar «harta» de escuchar que con ‘Sálvame’ habían «ganado mucho dinero». «Sí, señor, es verdad. Pero ellos han ganado el triple», sentenció.