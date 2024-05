La última hora de Aurah en ‘Supervivientes’ es definitiva y determina su futuro en el reality

Aurah Ruiz ha sido una de las protagonistas de la emisión dominical de ‘Supervivientes‘. El reality ha contactado con la todavía concursante después de que ésta tuviese que ser evacuada el pasado jueves durante la gala conducida por Jorge Javier Vázquez. Es necesario recordar que durante la realización de una prueba, la canaria sufrió una aparatosa caída que impactó a todos los espectadores.

Precisamente el grito de dolor de Aurah Ruiz provocó la rápida reacción del equipo médico, quienes decidieron trasladarla al particular centro médico que tiene la organización en los Cayos Cochinos. Desde entonces, la concursante ha permanecido aislada de sus compañeros y con su concurso pendiendo de un hilo hasta la emisión del espacio comandado por Sandra Barneda.

De hecho, ha sido Sandra Barneda la encargada de comunicarle las novedades respecto a su estado de salud. «Estoy asustada de que no pueda seguir con el programa porque yo quiero seguir, quiero volver y quiero luchar», ha llegado a confesar la superviviente. Frente a ello, la presentadora ha remarcado la importancia de la determinación médica: «Aurah, a todos y te lo digo con el corazón nos encantaría que siguieras. No lo sabemos, eso lo dirán los médicos».

La decisión tomada por los profesionales de la salud no ha tardado en llegar. Antes, Aurah Ruiz ha manifestado sus ganas de continuar: «No quiero porque he llegado hasta aquí y quiero seguir hasta el final. Soy una persona que en las pruebas sobre todo me parto por la mitad para darlo todo e intentar ganar por el equipo». Del mismo modo, ha reiterado: «Yo quiero seguir hasta el final».

La decisión final del equipo médico con Aurah Ruiz

Acto seguido, Sandra Barneda ha comunicado la decisión del equipo médico. «Tras comprobar que la contusión que sufrió no presenta ninguna repercusión ósea ni visceral y viendo la buena respuesta al tratamiento, la concursante puede regresar a la playa».

A pesar de ello, Aurah no podrá participar en las pruebas planteadas por la organización. «Seguirá con el tratamiento y hasta consolidar su mejoría no efectuará las pruebas hasta que medicamento sea aconsejable». Por su parte, la concursante ha deslizado: «Estoy contenta. Quiero hacer las pruebas, mejorar, recuperarme totalmente. Estoy dispuesta a llegar a la final, a terminar con lo que empecé y contenta con el resultado que me han dado».