La desafiante advertencia que se le captó a Rubén Torres contra Aurah Ruiz en ‘SV’

Rubén Torres y Aurah Ruiz continúan enfrascados en una bronca constante durante su convivencia en ‘Supervivientes 2024‘. Tras el último encontronazo vivido entre los dos, ambos supervivientes suman una nueva disputa a raíz del fuego. En concreto, el concursante le ha afeado a la canaria que se haya quedado dormida durante su turno de vigilancia; algo que Aurah ha negado, pero ante lo que Rubén no ha tardado en dejarla en evidencia.

En esta ocasión, Rubén Torres ha reunido al equipo para abordar la problemática sobre la vigilancia del fuego. «Quiero hacer una reunión, quiero aclarar una cosa del fuego y algo está pasando y no quiero que pase nunca más», advertía Rubén. Por su parte, Aurah deslizaba: «A mí nunca se me ha apagado el fuego, ahí lo dejo». Al escucharla, el de Badalona ha narrado: «Sí que ha pasado que te he despertado y no te levantas a por el fuego».

«Yo vigilo el fuego igual que vigilo a mi hijo. Imagínate entonces lo bien que lo vigilo», se ha vuelto a defender Aurah. Ante ello, Rubén le ha lanzado un directísimo recado: «intentemos no apurar tanto la brasa». «No es la primera vez que pasa, no solo conmigo, sino con otro compañeros con los que pasó», le ha vuelto a asestar el joven.

Visiblemente irritada, Aurah ha asegurado: «Te juro yo por mi hijo que yo no me he quedado dormida, solamente anoche y fueron cinco minutos que me quedé dormida». «No fueron cinco minutos, fueron casi veinte», le ha contradicho el deportista. Con todo ello la bronca no hizo más que recrudecerse. «Me volví a acostar porque el fuego estaba perfectamente», ha confirmado Aurah.

«Para que no vuelva a pasar que cuando le toque el turno a alguien que sea responsable y se levante al turno», ha pedido Rubén, lo que ha provocado el alarido de Aurah: «Que yo anoche me haya quedado cinco minutos dormida tú no vas a darme la puta cara, vale». Por su parte, Rubén le ha respondido con cierto hastío: «No puede ser que me vaya a dormir y no pueda dormir porque no te haces responsable del fuego y si yo no me vuelvo a levantar otra vez nos quedamos sin fuego por tu culpa».

La sonora amenaza de Rubén

La bronca no ha cesado puesto que Aurah ha continuado gritando: «Personaje, eres un personaje. Cuando te quedes sin fuego por mi culpa ya puedes lavarme la cara, mientras cariño me resbala lo que me digas». «A partir de ahora me voy a poner en el turno antes tuyo y si no te levantas a la primera te lo juro por lo que quieras que te tiro los cangrejos por encima», le ha reprendido Rubén.

«Seguramente que a Claudia no se lo dices así, cagoncito. Venga mi niño, me la comes y no en la manera en que te gustaría», ha señalado Aurah ante lo que Rubén ha respondido con visos de que su enfrentamiento continuará: «Sí, sí, lo que tú quieras pero aquí me tienes y voy a ser tu peor pesadilla».