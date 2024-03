El obstáculo del exterior para Aurah Ruiz que amenaza su concurso en ‘Supervivientes 2024’

Aurah Ruiz ha confesado su mayor preocupación antes de dar comienzo a su paso por ‘Supervivientes 2024’. La canaria es una de las 17 concursantes de esta nueva edición y se ha sincerado sobre su mayor miedo en un vídeo inédito del programa emitido por ‘Así es la vida’. A pocas horas del gran estreno, la televisiva ha reconocido que teme por el futuro de su relación con Jesé Rodríguez.

Aurah Ruiz saltará del helicóptero este jueves 7 de marzo y comenzará su aventura en Honduras. Pero antes de poner un pie en la isla, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha confesado sus mayores miedos. «No puedo matar ningún ser vivo. Puedo pescar, pero me va a dar mucha pena… No soportaría perder y que comieran delante de mí y yo muriéndome de hambre«, explicó Aurah en un vídeo inédito, asegurando también que lleva «supermal» perder.

En el vídeo compartido por ‘Así es la vida’, la concursante también se ha pronunciado sobre su preparación para el exigente formato. «Tampoco voy a dejar de comer para preparar el estómago, me parece una bobada», explicó Aurah Ruiz, que se ha limitado a pasar por el gimnasio. Aunque su mayor preocupación es lo qué dirán sobre su relación con Jesé Rodríguez y cómo afectará a ambos.

Aurah Ruiz: «Hay personas que buscan meter mierda»

Y es que, no es la primera vez que la pareja experimenta algunas idas y venidas, por lo que estar separados sin saber lo qué se dice fuera tiene muy preocupada a la modelo. «Entrando en un ‘reality’ y mi pareja estando separada de mí, posiblemente haya personas que estén buscando la mínima para meter mierda«, explicó Aurah sobre los problemas que pueden surgir con el padre de su hijo Nyan.

Aurah Ruiz revela su mayor miedo antes de entrar a ‘Supervivientes’

«Hay gente que no nos quiere juntos. También hay gente que se alegra de que le hayamos dado un bofetón a media España», comenzó explicando Aurah Ruiz sobre su intermitente relación. «En algún momento alguien puede salir hablando mentiras y cosas que no me van a gustar nada», añadió la canaria, muy consciente de todo a lo que se enfrenta al entrar en ‘Supervivientes’.

Sin embargo, la televisiva confía más que nunca en la fuerza de su matrimonio y no tiene duda de que superarán cualquier obstáculo. «Confío muchísimo en mi pareja y en la relación que tenemos ahora mismo. Va a tener que llover y llover para que esto se derrumbe», sentenció la nueva superviviente, que se encuentra más que lista para iniciar su aventura este jueves.