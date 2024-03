La insólita reacción de Jesé Rodríguez a la participación de Aurah Ruiz en ‘Supervivientes’

Este viernes, Telecinco confirmaba a la octava concursante que en unas horas pondrá rumbo a Honduras para participar en ‘Supervivientes 2024‘, que arrancará el próximo jueves 7 de marzo en Telecinco. Se trata de Aurah Ruiz, pareja y padre del hijo del futbolista Jesé Rodríguez, quien no ha tardado en reaccionar a la noticia.

La influencer, que ya concursó anteriormente en otros realities de Telecinco, ya había sido tentada para ir a ‘Supervivientes’ en ediciones anteriores, algo que ella siempre declinó debido al delicado estado de salud de su hijo. Ahora, ha decidido volver a la televisión por la puerta grande, como concursante del reality más extremo de la pequeña pantalla. En Honduras tendrá que convivir, entre otros, con Carmen Borrego, Ángel Cristo Jr., Zayra Gutiérrez o Pedro García Aguado.

La relación de Aurah Ruiz con Jesé Rodríguez ha estado llena de idas y venidas. Pero, a día de hoy, la pareja sigue junta sobre todo por el bienestar del hijo que tienen en común. De hecho, el futbolista ha reaccionado de una forma muy diferente a cuando la canaria entró en otros realities, como ‘GH VIP’ o ‘La Casa Fuerte’.

Jesé Rodríguez manda todo su apoyo a Aurah Ruiz de cara a ‘Supervivientes’

Jesé no ha dudado en apoyar públicamente la decisión de su novia. A través de sus stories de Instagram, ha compartido el vídeo de presentación de Aurah seguido del siguiente mensaje: «Te deseo todo lo mejor en esta nueva aventura. Para ti no será fácil pero tú eres una mujer fuerte y luchadora, estoy seguro de que lo harás súper bien. A ganar. TE AMO». Unas bonitas palabras que acompañó de un corazón rojo.

Ya cuando participó en la segunda edición de ‘La Casa Fuerte’, Aurah Ruiz recibió un mensaje cuanto menos sorprendente del padre de su hijo. Jesé Rodríguez no dudó en llamar al programa para darle ánimos, aunque de una manera peculiar: «Buenas noches, bebé. Quiero decirte algo. Si estás feliz continúa, si no estás feliz no estás obligada a estar ahí. Me encanta verte feliz, y veo que no estás feliz. Si quieres continuar tienes que ganar», le soltó.

La joven no daba crédito a la llamada de su pareja, poco dado a aparecer en programas de televisión: «¿En serio? No me lo puedo creer, ¿eres tú? No sé qué decirte, no me lo puedo creer… Él no quería que lo relacionara con mi mundo y que haya hecho esto…», reconocía la canaria, visiblemente emocionada. Tendremos que esperar para ver si el futbolista acude a defenderla a alguna de las galas de ‘Supervivientes 2024’ que, una edición más, estarán presentadas por Jorge Javier Vázquez.