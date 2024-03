Sandra Barneda enmudece a José Antonio Avilés con su ‘guantazo’ en ‘Así es la vida’

Ya es habitual que Sandra Barneda tenga que ponerse seria con los colaboradores de ‘Así es la vida’ y sobre todo con dos de ellos: Antonio Montero y José Antonio Avilés, que este martes volvía a recibir un corte por parte de la presentadora ante su defensa a Julián Contreras Jr.

Y es que después de que lo desmintiera, Julián Contreras confirmaba lo que ya adelantó ‘Así es la vida’ hace unas semanas, el hijo de Carmina Ordóñez se ha trasladado a vivir a Cuenca y ha dejado la casa en la que vivía en Madrid tras los problemas que tuvo con su casera.

Ahora el programa presentado por Sandra Barneda se ha hecho eco de como todos los enseres que Julián Contreras se había dejado en su casa han sido puestos a la venta en una web para sacar el dinero que le debe a su casera. «¿Le habéis preguntado sobre esto a Julián los que habéis hablado con él?», preguntaba la presentadora. «Si», respondía José Antonio Avilés ante una Barneda que quería saber que es lo que había dicho Julián.

La información de José Antonio Avilés sobre Julián Contreras

«Julián ha demandado a esta señora y la semana pasada se le entregó por parte de la policía la demanda porque no daba con ella. Os puedo asegurar que cualquier persona que demanda en este país sabe que tiene unos costes y que nadie demanda por demandar», explicaba José Antonio Avilés. «Si Julián ha demandado a esta señora, ella estará encantada de verse las caras y pedirle los 30.000 euros que le debe», replicaba entonces Gema Fernández.

Avilés trataba entonces de hablar pero Sandra Barneda le cortaba para darle el turno a Almudena del Pozo. «Almudena quiere hablar que no está de acuerdo. Por favor chicos, respetaros entre vosotros, gracias», les advertía la presentadora. «La demanda va por el tema más de haber atentado contra su intimidad o haber sufrido algún tipo de acoso porque esta señora ha ido a los medios y ha puesto a los pies de los caballos cosas que él entiende que son íntimas», explicaba la colaboradora.

Tras ello, Sandra Barneda trataba de aclarar que es lo que había sucedido entre Julián Contreras y la casera. Y conectaban con la mujer que a la reportera de ‘Así es la vida’ le aclaraba que a ella no le habían notificado ninguna demanda. «A mi no me han venido a buscar ni me han demandado, la verdad es que me encantaría que llegara la demanda, hay un proceso de desahucio», destacaba la reportera.

El gran corte de Sandra Barneda a José Antonio Avilés

«Que dice que no ha recibido ninguna demanda, esto es lo mismo que con Bertín y Gabriela que no ha recibido la demanda, tendrás que creer lo mismo ¿no?», le soltaba Sandra Barneda a José Antonio Avilés. «A mí Julián me ha afirmado en varias ocasiones desde el pasado viernes que ha demandado», se justificaba el colaborador.

«Te voy a decir una cosa en este programa ha pasado que Julián Contreras Jr. ha hablado directamente con un colaborador, que es Almudena del Pozo y le ha mentido. ¿Qué credibilidad tiene que no te haya mentido a ti? Lo siento«, le espetaba Sandra Barneda.

«Sandra, no estoy de acuerdo», le soltaba entonces José Antonio Avilés. «Nos vamos, lo siento me encantaría que me llamara y me lo dijera, a ver si me miente públicamente o no. Porque demanda no hemos visto. Igual que tú estás diciendo la legitimidad de las fuentes cercanas a Gabriela Guillén«, sentenciaba Sandra dejando a Avilés sin poderle contestar. «Lo siento Avilés», cortaba de raíz Sandra dando paso a un vídeo.