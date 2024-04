Los 6 estrenos semanales más esperados en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o HBO Max

Llega el buen tiempo, inexorable, a sacarnos de casa para poder continuar nuestra vida social en paréntesis. Pero si queremos tener conversaciones interesantes, nunca está de más echar un vistazo a los estrenos semanales en plataformas de streaming. Sobre todo para tener algo de que hablar y, por supuesto, para culturizarnos un poco. Así que, como cada semana, traemos los estrenos más destacados en plataformas como Netflix, Prime Video o Movistar Plus+.

Nos llega la segunda parte de la epopeya espacial de Zack Snyder, ‘Rebel Moon’. Aunque las críticas no acompañaron (y tampoco fue el éxito esperado), los ‘zackólitos’ son legión, y todos están deseosos de la llegada de esta secuela. ¿Conseguirá retomar el vuelo? Salvo este estreno de Netflix, no hay muchos más títulos destacados en la plataforma de la gran N roja. De hecho, esta semana es bastante completa, porque podemos ver estrenos importantes en casi cada servicio de streaming. A Prime Video nos llega ‘Perverso‘, serie spin-off de ‘Parot’, siguiendo los entresijos de la aprobación de dicha doctrina. En Movistar Plus+ nos llega uno de los últimos éxitos del cine español, ‘Ocho apellidos marroquís’.

Y ya echando un ojo a plataformas como HBO MAX o SkyShowtime, tenemos el regreso televisivo de dos grandes de Hollywood. Por un lado, Robert Downey Jr. con ‘El simpatizante’, y por el otro, Ewan McGregor y su ‘El caballero de Moscú’. Una semana movidita con grandes títulos para hacernos la boca agua.

Estrenos en Netflix

Rebel Moon Parte 2: La guerrera que deja marcas (PELÍCULA)

Sinopsis: esta segunda parte retoma la épica saga de Kora y los combatientes que han sobrevivido. En este punto, están dispuestos a sacrificarlo todo y luchar con los valientes habitantes de Veldt para defender lo que una vez fue un pueblo pacífico y ahora un nuevo hogar para quienes perdieron el suyo en la lucha contra Mundomadre. La víspera del enfrentamiento, los guerreros se ven las caras con su pasado y revelan sus motivos para luchar. Y así, mientras el reino intenta aplacar la incipiente rebelión, se forjan vínculos inquebrantables, surgen nuevos héroes y nacen las leyendas.

Zack Snyder puede que sea uno de los cineastas más polémicos de los últimos años. Pero ya ni siquiera por su culpa, sino por sus fans, que le defienden a capa y espada, frente a sus haters, que los tiene, y muchos. Esta segunda entrega de su space-opera a lo ‘Star Wars’ vuelve a contar con Sofia Boutella de protagonista (aunque podría ser Chanel Terrero perfectamente), que busca defender a los oprimidos. La primera entrega se sentía demasiado como un prólogo, así que confiamos en que esta secuela nos dé mucho más, y mucho mejor, a esperas del desenlace de un trilogía que prometía ser más grande que la vida misma… pero que está pasando demasiado desapercibida. ¿Conseguirá Snyder remontar el vuelo?

Fecha de estreno: 19 de abril

Estrenos en Prime Video

Perverso (SERIE)

Sinopsis: Haro es un refinado y maquiavélico aristócrata que cumple condena por violación y asesinato, y que es amenazado de muerte por un secuestrador que actúa contra la élite empresarial. Aprovechando esa conexión, Haro negocia beneficios penitenciarios a cambio de colaborar en la investigación de los secuestros, aunque en realidad prepara su venganza contra la jueza que lo encarceló.

La nueva serie de Prime Video es una especie de spin-off de otro proyecto, ‘Parot‘, que se estrenó en 2021. ‘Perverso’ está formada por 8 episodios de 45 minutos de duración, dirigida por Gustavo Ron y Federico Untermann, ycuenta con Alonso Laporta y Gustavo Ron como showrunners. Pero lo interesante lo encontramos en su reparto principal, ya que tenemos de protagonistas a Iván Massagué y Kira Miró, junto a Jan Cornet y Esmeralda Pimentel. Un thriller que pone sobre la mesa la realidad de los juicios y beneficios penitenciarios para presos peligrosos, y promete tenernos al borde del asiento durante toda la temporada.

De hecho, así la vendió Kira Miró en ‘El Hormiguero‘. «Es un thriller psicológico donde el primer capítulo ya sabes quién es el asesino ¿Cómo tiene que ser la serie y la trama para que te mantenga en vilo durante ocho capítulos y grapado al sofá?».

Fecha de estreno: 19 de abril

Estrenos en Movistar Plus+

Ocho apellidos marroquís (PELÍCULA)

Sinopsis: Carmen quiere cumplir la última voluntad de José María, su marido y patriarca de la familia: recuperar el ‘Sardinete’, el primer barco pesquero de su flota, que se encuentra anclado en un puerto marroquí. En su viaje de Cantabria a Marruecos, la acompañarán su hija Begoña y el ex de esta, Guillermo, desesperado por recuperar su amor. Entre choques culturales, descubrirán además el gran secreto de José María.

Es curioso el éxito absoluto de la saga ‘Ocho apellidos‘. Se ha convertido con tan solo tres películas en la más exitosa del cine español. Esta última entrega, dirigida por Álvaro Fernández Armero, consiguió recaudar más de una recaudación total de 10 millones de euros en taquilla. Sumándolos a los de las otras dos entregas, nos encontramos ante un total de más de 100 millones de euros. Una brutalidad para el alcance en taquilla de nuestro cine. También hay que tener en cuenta que la primera entrega ‘Ocho apellidos vascos’, consiguió cerca de 75 millones en la taquilla.

Esta tercera entrega cuenta con Julián López, Michelle Jenner, Elena Irureta y María Ramos como protagonistas. Aunque no siempre fue concebida como parte de la saga. Así lo explicó Michelle Jenner en Fotogramas. «La cosa es que esta peli, en su momento, sí que se escribió para ser la tercera parte [de ‘Ocho apellidos….’], pero finalmente se quiso hacer como película independiente, que ahí es cuando aparecimos nosotros. A mí me llegó como ‘Casi familia’, y luego ya cuando la hicimos volvió al universo de ‘Ocho apellidos…’ porque vieron que seguía teniendo la esencia, aunque fuesen otros actores».

Fecha de estreno: 19 de abril

Estrenos en HBO MAX

El simpatizante (SERIE)

Sinopsis: Un thriller de espionaje y una sátira intercultural sobre las luchas de un espía comunista mitad francés, mitad vietnamita durante los últimos días de la Guerra de Vietnam y su exilio resultante en los Estados Unidos.

Robert Downey Jr. ha protagonizado una de esas historias de redención que tanto gustan en Hollywood. Desde su turbulenta década de los 90 hasta su vuelta a las grandes producciones gracias a Marvel, el actor se ha convertido en uno de los mejor pagados y más respetados de la industria. Reciente ganador del Oscar por su papel en ‘Oppenheimer‘, busca redimirse también en televisión. Recordemos que fue despedido de ‘Ally McBeal‘ debido a sus problemas con el alcohol. Ahora con ‘El simpatizante’, un thriller de espías dirigido por el coreano Park Chan-Wook (‘Oldboy’), lo tiene todo para dar de nuevo que hablar… y postularse como uno de los favoritos a los grandes premios del año que viene.

Fecha de estreno: 15 de abril

Estrenos en Filmin

Big Boys (SERIE)

Sinopsis: Jack, tímido y retraído, ha pasado el último año en casa con su madre. Ha estado de luto por la muerte de su padre, pero ha llegado el momento de que se matricule en la universidad, donde conoce a su compañero de habitación, el estudiante maduro Danny, y surge una amistad inesperada.

Quizá estemos ante la nueva gran serie LGTBI de la temporada. Creada por Jack Rooke, esta comedia británica llega a Filmin con unas críticas inmejorables. La serie explora la amistad entre un chico gay y un hetero. Por un lado tenemos a Jack (Dylan Llewellyn de «Derry Girls»), un chico gay, tímido y retraído, que acaba de perder a su padre y que empieza la universidad. Y por otro, al hetero, varonil y muy seguro Danny (Jonathan Pointing), su nuevo compañero de habitación, quien parece sacado de un reality de citas. Y contra todo pronóstico entre ambos nacerá una preciosa amistad.

De hecho, ‘Big Boys’ bien podría formar parte de ese tríptico de series que abordan el trauma desde el humor. ‘Podría destruirte’ de Michaela Coel, ‘Fleabag’ de Phoebe Waller-Bridge, ‘Please like me’ de Josh Thomas o ‘Such brave girls’ de Kat Sadler

Fecha de estreno: 16 de abril

Estrenos en SkyShowtime

Un caballero en Moscú (SERIE)

Sinopsis: En Un caballero en Moscú, Ewan McGregor interpreta al Conde Alexander Rostov, quien tras la Revolución rusa descubre que su pasado lo sitúa en el lado equivocado de la historia. Tras librarse de una ejecución inmediata, un tribunal soviético lo confina a un ático en el opulento Hotel Metropol bajo amenaza de muerte si vuelve a poner un pie fuera de él. Los años pasan, y con ellos algunas de las décadas más convulsas de la historia rusa, pero las limitadas circunstancias de Rostov le franquean la entrada a un mundo mucho más amplio de descubrimiento emocional. A medida que construye una nueva vida entre las paredes del hotel, descubre el verdadero valor de la amistad, la familia y el amor.

Ewan McGregor siempre ha sabido elegir bien sus proyectos televisivos. Si tenemos ahí el gran ejemplo de ‘El mundo en moto’, quizá una de las mejores series sobre viajes que se hayan hecho en las últimas décadas, también está ‘Fargo’, cuya interpretación de gemelos le valió el aplauso de la crítica. Ahora llega esta comedia con tintes de acción que nos trae SkyShowtime, que protagoniza junto a su mujer en la vida real, Mary Elizabeth Winstead. La serie, de ocho episodios, nos lleva a la Rusia de comienzos del siglo XX, y adapta la novela homónima superventas de Amor Towles.

Fecha de estreno: 18 de abril

