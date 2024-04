Lorena Morlote, acorralada por Makoke, acaba comprometiendo la transparencia de ‘Supervivientes’

Lorena Morlote ya está en España tras su paso por ‘Supervivientes 2024‘. A su vuelta, la exconcursante ha tenido que hacer frente a su encuentro con Makoke, quien era una de sus amigas y fiel clienta de su negocio. Sin embargo, tras el paso de la peluquera por los Cayos Cochinos y su comentadísima relación con Laura Matamoros, la relación entre Morlote y Makoke se ha visto comprometida hasta tal punto que la exmujer de Kiko Matamoros no ha querido ni levantarse a su llegada a plató.

Nada más comenzar, Makoke le ha afeado su conducta en la isla: «Cuando dicen que no soy tu amiga y te quedas callada cuando te has dado toda la vida golpes de pecho con que soy tu hermana, que te he ayudado como nadie y te quedas callada». Antes de dar réplica, Lorena ha podido ver un vídeo en el que se resumían sus múltiples polémicas. Una de ellas fueron las cuestionadas palabras de Lorena asegurando que Makoke era mala defensora.

Visiblemente cabreada, Makoke ha saltado: «¿Por qué no cuentas la verdad? ¿Por qué no te defendÍ? Porque yo no quise defenderte. Yo trabajo aquí y los defensores no cobran, yo trabajo y tengo seis amigas más. Di la verdad, pero es que estás mintiendo». La guerra entre ambas no ha cesado ahí, puesto que Makoke le ha expuesto qué es lo que más le ha molestado: «Que le diga Laura «Makoke no es tu amiga» y te quedes callada. ¿Cuántas veces me has dicho y te has dado golpes de pecho diciendo cómo me ha ayudado Makoke?».

Por su parte, Lorena Morlote se ha excusado aseverando:»Yo no le he dicho que tú no eres mi amiga. Lo ha dicho Laura y yo no lo he dicho. Le he dicho que Makoke no es amiga por interés porque paga las extensiones. Si es así tu opinión, yo la respeto, estamos para respetarla». «Me da exactamente igual», ha replicado Makoke, mientras Lorena incidía en que en ningún momento había pedido que Makoke la defendiese.

Lorena, acorralada por su inexistente defensa a Makoke

Al igual que ha hecho Makoke, muchas colaboradoras le han afeado a Lorena no haber defendido su amistad en la isla. Ante las críticas, Lorena ha explicado: «Hay muchos vídeos que se pueden ver o se pueden pedir en los que yo le digo: ‘Laura, a mí Makoke en todos estos años jamás me ha hablado mal de ti, nunca en la vida'». «No tiene nada que ver. Una amistad va por encima de todo y de quedar bien», le ha arreado Alejandra Rubio.

Ante esto, Lorena Morlote ha vuelto a insistir: «Ha habido muchos momentos en que yo la he defendido». «Pues hija, no se ha visto en ningún momento. Creo que te estabas riendo con ‘Makoke a la calle’, que si ibais a montar otra peluquería y me ibais a vetar con una guasa… Fui la primera que te dije que si iba Laura que fueses su amiga y que no pasaba absolutamente nada. Pero eso es una cosa y otra cosa es decir ‘oye a Makoke la respetas'», le ha reprochado Makoke.

Como respuesta, Lorena se ha reafirmado en que eso ha sucedido pero que el reality no lo ha mostrado, comprometiendo así su transparencia: «Y lo he dicho 25 veces». «¿Lo habéis visto alguno? Porque yo no lo he visto», ha preguntado Makoke especialmente cabreada. «Desde Madrid no lo hemos visto», ha incidido el presentador. Finalmente y antes de que Rocío Madrid interviniese, Makoke le ha vuelto a arrear un duro zasca a la peluquera: «Hay un detalle que cuando llega Rocío no le permites hablar de Aurah y la conoces de 15 días y a Laura sin embargo sí le permites burlarse de mí».