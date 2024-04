Alejandra Rubio replica con toda la contundencia a Alessandro Lequio tras su advertencia

La guerra entre Alejandra Rubio y Alessandro Lequio se encuentra más viva que nunca. Después de que el italiano volviese a pronunciarse sobre la modelo e influencer en ‘Vamos a ver’, la hija de Terelu Campos ha pasado a la acción. La colaboradora de ‘Así es la vida’ ha aprovechado la emisión de este lunes para estallar contra el tertuliano y pararle los pies de una vez por todas.

Más allá de sus ataques a Carlo Costanzia y su relación con la televisiva, Alessandro Lequio ha opinado este lunes en ‘Vamos a ver’ sobre algo que ha terminado de enfurecer a Rubio. «Cuando veo mujeres tatuadas digo, madre de Dios… En hombres es una cosa y en mujeres otra», señaló el tertuliano de Joaquín Prat sobre el último tatuaje de la joven.

Horas después, ‘Así es la vida’ recogía la controvertida opinión de Lequio sobre el nuevo tattoo de Alejandra Rubio en el que se puede leer «Tostadas con tomate, un café y un piti». «La gente que me conoce desde hace muchos años sabe que llevo tatuada alguna que otra chorrada», comenzó explicando la novia de Carlo Costanzia.

Alejandra Rubio a Alessandro Lequio: «Déjame, no te necesito como padre»

Alejandra aseguró entonces que esa era «su forma de ser» y que le gustaba tatuarse cosas de forma impulsiva, sin pensar en si no le van a gustar años después. Fue entonces cuando Sandra Barneda recuperó la advertencia que Lequio le había lanzado por la mañana. «Es un poco lo que te dice Lequio, te puedes arrepentir…». Entonces, la televisiva estalló contra el italiano.

Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’

«De verdad, déjame equivocarme en la vida, déjame arrepentirme. En serio, yo tengo padres, no te necesito como padre. De verdad Lequio, ni a ti ni a nadie. Pero es que ni mis padres me dicen lo que tengo que hacer», sentenció Alejandra Rubio. Y entonces, quiso contestar también a otro de los ataques del tertuliano en el programa presentado por Joaquín Prat.

«Cuando él dice pobrecita Terelu… madre mía, qué equivocado estás», comenzó espetando la joven. «De pobrecita nada, mi madre está orgullosa de la hija que tiene, me respeta en lo que hago, en las decisiones de mi vida y en todo», insistió la pareja de Carlo Costanzia. Y es que, Alessandro Lequio llegó a insinuar que la hermana de Carmen Borrego debía de estar «sufriendo» por la relación de su hija con el modelo.

Sobre el tema de su relación, Alejandra Rubio quiso ser tajante en lo que concierne a su madre. «Mi madre no se ha pronunciado sobre el tema y no lo va a hacer nunca porque no va con ella y porque ella tiene una opinión que yo se, y me respeta, me quiere, y quiere lo mejor para mi. Y yo soy feliz, pues ya está», terminó señalando la televisiva para zanjar el debate en plató.