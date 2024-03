Alejandra Rubio golpea a Alessandro Lequio donde más duele: «No eres el más indicado»

Desde que saliera a la luz la relación de Alejandra Rubio con Carlo Costanzia, Alessandro Lequio no ha parado de lanzar dardos hacia la hija de Terelu Campos. Y ahora que se ha sabido que los dos hermanos de Carlo han sido detenidos en Italia por el supuesto asesinato a un joven de 24 años, el colaborador de ‘Vamos a ver’ ha aprovechado para lanzar una incendiaria publicación contra los Costanzia y contra la propia Alejandra Rubio.

«Un hermano de Carlo Costanza, novio de Alejandra Rubio, detenido por intento de asesinato con machete. Cuando el río suena agua lleva… y el río de esta familia baja sucio y revuelto. Las mejores familias tienen una oveja negra… pero cuando una familia es toda un rebaño de ovejas negras es que algo falla», empezaba diciendo Alessandro Lequio en un post de Instagram.

Lejos de quedarse ahí, Alessandro Lequio seguía lanzando un severo aviso a Alejandra Rubio con su publicación. «Cuando en una familia uno de los miembros comete un delito, el resto por necesidad mental se vuelve obsesivo por respetar la ley y hacer las cosas bien. Cuando esto no ocurre en la familia no se ve mal el delito», asevera el italiano.

«Los dos hermanos tienen una vida de progresión delictiva, y aunque todos podemos rehacer nuestras vidas, la actitud está clara. Haciendo un guiño a la encantadora Alejandra, le diría que en esa familia todos utilizan el mismo modelo de pijama», sentenciaba Lequio en este post.

Alejandra Rubio responde alto y claro a Lequio

Tras volver a ‘Así es la vida‘, Alejandra Rubio no se ha podido contener en su réplica al colaborador del programa que presenta Joaquín Prat. «Ni le iba a contestar porque se ve muy claro sus ansias de protagonismo pero le diría que no todo en la vida es blanco o negro, debería saberlo por experiencia. Y que hay que tener la casa muy limpia para hablar de polvo en casa ajena. No es el más indicado para opinar de absolutamente nada», respondía Alejandra visiblemente nerviosa.

«Que él diga que las mejores familias ahí solo deja entrever sus aires de superioridad. Las familias no son buenas o malas, simplemente son familias donde hay que apoyarse en momentos buenos y malos. Siento mucho que viva con ese odio y rencor, me parece una pérdida de tiempo para él el dañar y el dar lecciones de vida que nadie le ha pedido. Has estado al pie del cañón desde el primer momento y a mí me han educado en la libertad y estoy muy orgullosa de quien soy y de la persona que tengo al lado, a la que por cierto no conoces de nada», proseguía contestándole Alejandra Rubio.

«Le encanta hablar de pijamas y por lo menos ellos tienen algo dentro no como en su caso. Le deseo todo lo mejor, que viva en paz y que nos deje vivir en paz a nosotros», sentenciaba Alejandra. Tras ello, Sandra Barneda preguntaba por qué Alessandro Lequio les tiene tanta inquina a ella y a Carlo Costanzia y Alejandra dejaba claro que ni ella ni Carlo han tenido relación con él.

Era entonces cuando Gema Fernández y Makoke exponían que todo esto tiene que ver por la inquina que le tendría Alessandro Lequio hacia Carlo Costanzia padre por lo que sucedió entre él y Mar Flores. «Es que usa palabras muy feas e innecesarias, y que tú pierdas tiempo de tu vida hablando de esto cuando no le competa para nada, es que no lo entiendo», añadía Alejandra.