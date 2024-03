La tremenda traición de Lorena Morlote a Makoke en ‘Supervivientes’ que impacta a todos

La gala dominical de ‘Supervivientes 2024‘ ha puesto en jaque a Lorena Morlote. El reality ha expuesto la doble cara de la concursante, quien asegura ser amiga de Makoke. En concreto, la peluquera de los famosos se ha confesado junto a Laura Matamoros, enemiga íntima de Makoke. Junto a ella, Morlote ha dado a conocer algunos datos que han puesto contra las cuerdas a Makoke.

Tal y como se ha podido ver en los vídeos emitidos, Lorena Morlote ha asegurado haber rechazado la defensa de Makoke desde Madrid. Todo ha comenzado cuando Kiko Jiménez y Laura Matamoros le han preguntado a la peluquera si Makoke le estaba defendiendo. «No, no, no cariño. Que he dicho que no. No me está defendiendo», ha asegurado ella. Por su parte, Matamoros ha soltado: «Menos mal hija, lo siento que no me caiga un rayo o me piquen más mosquitos, pero hay que saber bien quien te defiende«. «Es mi amiga igual que lo ha sido tu padre», ha aseverado Lorena.

A pesar de ello, Morlote no se ha cortado a la hora de asegurar que Makoke «no vale para defenderme». «¡Muy bien, muy bien!», ha exclamado Laura frente a Morlote. «Me dijo que ella iba a estar de colaboradora en el programa», ha proseguido diciendo la concursante. Visiblemente extrañada, Laura Matamoros ha sentenciado: «De defensora de pleitos pobres porque de quién va a hablar». En ese momento, Lorena ha asegurado que Makoke tiene hasta 6 o 7 conocidos en el reality. «¿De qué la conoce? De un mes y ya va a calentar la silla. Makoke multiamiga de todos«, le ha arreado la hija de Matamoros a la que fue su madrastra.

Acto seguido, Matamoros ha continuado invalidando el papel de Makoke como amiga o defensora de otros concursantes como Zayra: «¿De qué va a hablar de Zayra si los mejores años de Zayra se los ha perdido?». Lejos de quedarse callada, Laura ha lanzado una gran advertencia contra Makoke: «El día que yo hable y pueda hablar, esto será un escrito, pero vamos. Si tú lo sabes bien, igual que de Carmen Borrego y de Kike Calleja».

La reacción de Makoke en plató

Las reacciones en plató no se han hecho esperar: «Me he quedado flipada porque además en esta productora saben que ella quiso que la defendiera yo y yo dije que no. Los jefes lo saben que dije que no porque voy a estar de colaboradora». En la misma línea, Makoke ha asegurado: «Me ha impactado, pero si va le querrá hacer la pelota a Laura de alguna manera«. «Le dije que no me defendiera porque al final me vas a crear un problema», ha vuelto a remarcar visiblemente sorprendida por las confesiones de su «amiga».

Sobre las advertencias de Laura, Makoke se ha mostrado tajante: «No tengo ni idea de por qué ha dicho eso. Dice tantas cosas que no me voy a poner a desmembrar». Sin embargo, la actitud de Makoke ante la «traición» de Lorena Morlote ha sorprendido a todos puesto que la ha excusado diciendo: «Yo hablé con Lorena y le dije que a mí no me defendiera porque al final se iba a crear un problema«.