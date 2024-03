Era esperada la reacción de Makoke al palo de Laura Matamoros en ‘SV’ y es muy sonada

Makoke fue una de las grandes protagonistas del primer programa de ‘Conexión Honduras’ este domingo. Laura Matamoros regresó al concurso bajo el grito de «¡Makoke a la calle!» e incluso señaló a la que fue su madrastra por tener «celos» de ella, que concursa por segunda vez en el reality. Este lunes, la ex de Kiko Matamoros ha contestado a la concursante en ‘Así es la vida’ y ha desvelado la oferta que reveló para esta edición.

Durante el último mes, el meme de «¡Makoke a la calle!» ha recorrido todas las redes sociales, y ayer estuvo presente en la segunda tanda de saltos de helicóptero de esta edición de ‘Supervivientes’. Aunque la malagueña se ha tomado con humor el asunto todo este tiempo, se sintió muy dolida cuando escuchó las palabras de Laura en plató.

Este lunes, más calmada, Makoke ha explicado su reacción a las palabras de la hija de Kiko Matamoros. «Casi sigo sin entenderlo, pero bueno, yo si estuviese en ese helicóptero de la última persona que me acordaría sería de Laura», confesó la televisiva, que aún así suavizó sus palabras.

Makoke responde al sonado «Makoke a la calle» de Laura Matamoros

«Me lo voy a tomar con humor. Ella creo que en sus redes sociales ha puesto que era con ironía y humor, y no intentaba hacer daño», continuó explicando la colaboradora de Sandra Barneda. Pero no se quedó ahí, y señaló que una de las cosas que había dicho la ganadora de ‘GH VIP 4’ era completamente mentira.

«Una de las cosas que dijo que yo quería recalcar es que dijo que yo me muero de envidia de tirarme de ese helicóptero», comenzó señalando la madre de Javier Tudela. «Yo sí que mantuve conversaciones con la productora de ‘Supervivientes’ y le dije que no lo descartaba, pero que estaba en un año muy bonito», sentenció Makoke.

Y es que, la colaboradora de ‘Así es la vida’ habría aparcado sus planes de poner rumbo a Honduras por su nuevo amor. «Estoy en un momento superdulce, porque llevo nueve meses con mi pareja y me iba a costar mucho separarme de él. Y ahí se quedaron las conversaciones», aseguró la malagueña. Y al parecer, este no ha sido el primer año en el que ha rozado concursar en el reality.

«Me han ofrecido muchos años ir a ‘Supervivientes’ y no me he tirado de ese helicóptero porque no he querido», sentenció de forma muy rotunda Makoke, lanzando un claro mensaje a Laura Matamoros. Y además de querer pasar tiempo con su novio, aclaró que en este momento su hija es «lo más importante» que tiene.