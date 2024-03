Lo que ha hecho Laura Matamoros en pleno salto del helicóptero paraliza ‘Supervivientes’

Una de las sorpresas del estreno de ‘Supervivientes 2024‘ es la incorporación de dos nuevos concursantes al casting final. Tal y como indicó Laura Madrueño, dos exsupervivientes se suman a la aventura tirándose del helicóptero. Dicho momento se ha vivido durante la versión ‘Conexión Honduras’ en la que se han confirmado los nombres de los dos concursantes: Kiko Jiménez y Laura Matamoros.

Precisamente el salto de esta última ha sido de lo más comentado debido al dardo que le ha lanzado a Makoke, la exmujer de su padre. La ahora superviviente ha hecho uso de la frase viral del momento: «Makoke a la calle». En concreto, Sandra Barneda le ha preguntado a quién le iba a dedicar su salto: «Laura, ¿a quién le quieres dedicar tu segundo salto?».

Con cierta sorna, Laura Matamoros ha sorprendido a todos al asegurar: «Se lo voy a dedicar obviamente a mis hijos y también se lo voy a dedicar a una persona que sé que está en plató y que se muere de envidia por hacer este salto… Makoke, a la calle». Una intervención que ha causado furor en plató y en redes sociales, puesto que el público ha comenzado a aplaudir a la joven con gran fervor.

Las amargas lágrimas de Makoke en plató

Las reacciones no se han hecho esperar y la principal aludida no ha tardado en pronunciarse. «Nada, yo estaba viéndola y me estaba emocionando. Cuando la he visto llorar, me imagino lo que se puede echar de menos a tus hijos y estaba empatizando con ella y me estaba emocionando. De verdad, me estaba pareciendo un salto súper bonito y si me ha querido dedicar el salto pues es que no sé, lo que me hubiera gustado es que en ese momento no se tuviera que acordar de mí. No lo sé, no lo entiendo», ha comentado en un primer momento.

Makoke no se ha quedado ahí, sino que poco después ha roto a llorar ante la atenta mirada de todos. «Me lo he tomado mal, pero no por mí. Yo tengo prioridades en mi vida y…», ha comenzado diciendo. «Es que no puede hablar, es que tienen gente en común», ha apuntado Anabel haciendo referencia a Anita Matamoros, la hija de Makoke y hermana de Laura Matamoros. «Das una imagen de fuerte, pero esto te ha hecho daño. No te lo esperabas», ha matizado Sandra Barneda. Visiblemente emocionada, Makoke ha proseguido diciendo: «Da igual, es que no entiendo y últimamente me cruzaba con Laura y teníamos conversaciones en maquillaje y no sé, es que no entiendo. Da igual».