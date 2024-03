‘Supervivientes’ informa de que el futuro de Carmen Borrego está en el aire y esta es la causa

‘Supervivientes‘ ha lanzado un cebo a través de ‘Vamos a ver’, el programa matinal que lidera Joaquín Prat, para anunciar a los espectadores que Carmen Borrego ha sufrido un preocupante desmayo en las últimas horas y que su continuidad en el reality puede estar en el aire.

Este bajón de salud que ha sufrido la concursante forma parte de las consecuencias del hambre y de las condiciones atmosféricas tan extremas que están afrontando los concursantes; como las elevadas temperaturas y la altísima humedad, lo que incrementa la sensación térmica considerablemente.

Eso, la falta de descanso y el no poder llevarse nada contundente a la boca habrían propiciado el desmayo de Carmen Borrego por el que ha tenido que recibir asistencia por parte de compañeros como Kike Calleja o Miri, que han sufrido un gran susto. En las imágenes avanzadas por el equipo de ‘Supervivientes’ podemos ver a la concursante tirada en la esterilla, llevándose las manos a la cabeza y llorando desconsoladamente.

«¿Qué le pasa, qué le pasa?», se oye exclamar a Miri. En el anuncio se indica que Carmen Borrego se encuentra «al límite de sus fuerzas». No obstante, no se aclara si ha sido resultado de la extenuante prueba de recompensa que disputaron en ‘Conexión Honduras’ ayer domingo o no. «Pon los pies en alto, por favor», grita un Kike preocupado por el estado de salud de su compañera y amiga.

Para finalizar, ese cebo indica «su concurso en el aire», por lo que oficialmente se está planteando desde el programa la posibilidad de que Borrego no tenga garantizada su continuidad en ‘Supervivientes’. Al menos, con normalidad. De momento, se sabe que se habría dado aviso al equipo médico del reality de Telecinco y que todas las imágenes íntegras se podrán ver detalladamente esta noche en el estreno de ‘Tierra de Nadie’.