La audiencia de ‘Supervivientes’ da su espaldarazo a Ángel Cristo y expulsa a Lorena Morlote

Uno de los momentos más esperados de la segunda gala de ‘Supervivientes 2024‘ ha sido la expulsión de uno de los nominados. Cabe recordar que se trata de la primera expulsión de la edición. Después de celebrar las primeras nominaciones, que dejaron a cuatro concursantes expuestos en el televoto, Lorena Morlote ha terminado siendo la escogida por la audiencia para abandonar el concurso. Sin embargo, la peluquera podrá seguir en los Cayos Cochinos puesto que a partir de ahora convivirá junto a Laura Matamoros y Kiko Jiménez en Playa Limbo.

Nada más comenzar la gala, Jorge Javier ha compartido el estado de los porcentajes de votos en la app:. Tal y como señalaba el presentador, uno de ellos acumula el 47%, mientras que los otros dos náufragos suman el 38% y 15%. «Se acerca la hora de la verdad», ha recordado Jorge Javier para, acto seguido, conectar con Laura Madrueño. La presentadora ha comenzado la gala con una noticia bomba y es que el reality ha comenzado con la salvación de uno de los nominados.

Cabe recordar que se trata de una decisión histórica. «Ostras que empezamos ya, nunca antes lo habíamos hecho», ha remarcado. «Esta noche arrancamos salvando a uno de los supervivientes de la expulsión de hoy y vamos a ello si no me vuelo antes», ha compartido Laura Madrueño para, acto seguido, anunciar la continuidad de Lorena Morlote en el televoto. En la misma línea, la presentadora le ha comunicado la salvación a Arantxa del Sol.

El veredicto final de la audiencia de ‘Supervivientes 2024’

Poco después llegaba el momento de la expulsión. Justo cuando Ángel y Lorena estaban de pie en ‘La Palapa’, Jorge Javier ha tomado la palabra para anunciar: «El público ha decidido que se salve de la expulsión Ángel». Una salvación que trae consigo la marcha de Lorena Morlote como primera expulsada de la edición. Visiblemente afectada, la recién expulsada ha compartido: «Lo importante es la huella que me llevo. Me llevo una buena amiga, gente que no conocía y aquí estamos para seguir adelante. Muchas gracias».

A pesar de su temprana expulsión, la organización de ‘Supervivientes 2024’ le ha dado una nueva oportunidad y es que, tal y como ha anunciado Jorge Javier, la expulsada pasará a convivir con su enemiga, Laura Matamoros. «Lo que Lorena no sabe es que Poseidón le ha otorgado una última oportunidad en Playa Limbo», fueron las palabras del presentador.