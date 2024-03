La familia de Arantxa del Sol denuncia «acoso y derribo» en ‘Supervivientes’ y esta es la razón

Alexia Rivas ha podido hablar con la familia de Arantxa del Sol después de que en las últimas galas de ‘Supervivientes 2024‘ se le haya visto con un rostro de abatimiento difícil de ocultar. ¿Qué le sucede a la presentadora top de los 90? Este planteamiento ha sido debatido en el programa ‘Vamos a ver’ este martes, donde han puesto el foco en esclarecer las posibles razones de su inquietante estado.

«Ayer estaba hasta compungido viendo a Arantxa del Sol porque ella dice una cosa y su estado de ánimo y su lenguaje no verbal dice otra», ha señalado Joaquín Prat, que no le augura un futuro muy largo en Honduras. «Yo le he notado un bajón, no sé si está muy rayada por el exterior y por no tener información de su familia», ha apostillado Marisa Martín Blázquez.

En mitad de ese debate, Alexia Rivas ha participado aportando datos en primicia que arrojan bastante luz a los motivos por los que la concursante podría no estar encajando en ‘Supervivientes’ como hubiese imaginado antes de embarcarse en la aventura. Aun así, hay que decir que todavía queda mucho margen de adaptación.

«He hablado con el entorno, he hablado con su hermana y están bastante preocupados porque es verdad que vivió una situación en la isla como el momento en el que todos le decían que se posicionara y diera de lado a Ángel Cristo y se posicionara con la pandilla«, ha explicado Alexia. La familia de Arantxa sitúa ahí la explicación a ese estado de ánimo tan mermado.

Y es que, efectivamente, en ‘Conexión Honduras’ se vio cómo el equipo de Playa Olimpo, enfrentado en su mayoría con Ángel Cristo, prácticamente le exigía a Arantxa del Sol que tomara partido entre un bando u otro. Algo que la actriz y presentadora se negó a hacer en rotundo.

«Su familia considera que hay acoso y derribo contra ella en ese sentido para que se posicione y lo están pasando mal por ella, porque Arantxa no es una persona que esté acostumbrada a estas situaciones. La familia está sufriendo respecto a la convivencia», ha añadido la colaboradora.