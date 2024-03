Makoke airea un pacto tras filtrarse la traición de Lorena Morlote en ‘Supervivientes’

Makoke ha dejado claro su monumental enfado después de la traición de su amiga en ‘Supervivientes’. La colaboradora de ‘Así es la vida’ se pronunció este lunes sobre la nueva alianza entre Laura Matamoros y Lorena Morlote. Así, la ex de Kiko Matamoros acabó estallando contra su antigua hijastra y contestando de forma contundente a los inesperados ataques de la peluquera.

Aunque la televisiva ya reaccionó en ‘Conexión Honduras’ a las duras palabras de Lorena Marlote, este lunes ha querido sincerarse en el programa presentado por Sandra Barneda. «Estoy flipada, traicionada por una amiga y no lo entiendo, me cuesta asimilarlo», comenzó explicando la colaboradora de ‘Así es la vida’. A su vez, quiso dejar claro que las cosas han cambiado.

Las duras palabras de Makoke contra Lorena Morlote

«Evidentemente, a partir de anoche ya no considero a Lorena mi amiga», sentenció Makoke, que aún así quiso justificar a la peluquera delante de sus compañeros de plató. «Entiendo que lo ha hecho porque ve a Laura muy fuerte y se ha querido hacer amiga de ella», explicó la modelo. Y es que, al parecer Lorena y la ex de Kiko Matamoros llegaron a un pacto antes de que la peluquera pusiese rumbo a Honduras.

Makoke en ‘Así es la vida’

«Yo le dije: ‘no me defiendas, si tienes problemas a mi no me tienes que defender’, pero bueno si te dicen que no tengo amigas por lo menos di ‘perdona, Makoke es mi amiga y de Makoke no hables estando yo presente’, eso es lo mínimo que hubiera pedido», espetó la colaboradora de Mediaset, muy decepcionada con su ex amiga.

«Lorena era muy buena amiga mía. Le ha podido más el interés y hacerse amiga de Laura, pero es que a mí no me importaba», continuó explicando la madre de Javier Tudela. Entonces, confesó su indiferencia hacia la hija de Kiko Matamoros. «Si yo incluso a mi hija le digo que se lleve bien con Laura, me parece maravilloso», insistió la televisiva.

«Gracias a que yo estoy aquí, tú saltaste del helicóptero»

«Le ha podido más tener el apoyo de Laura en ‘Supervivientes’ que mi amistad, entonces como mi amistad la valora tan poco, pues ha salido volando», comentó Makoke para finalizar su ronda de ataques a Morlote, antes de pronunciarse sobre Laura Matamoros. «Cuando decía Laura que gracias a que ella me dedicó su salto yo tengo cinco bolos más, te voy a decir una cosa: gracias a que yo estoy aquí, tú saltaste del helicóptero«, sentenció la colaboradora de Telecinco.

La tertuliana de ‘Así es la vida’ no se cortó al resaltar que no debe a nadie su trayectoria en los platós de televisión. «Siempre tengo que estar aguantando, yo ya llevo trabajando en esta casa 30 años y no me habéis hecho falta para nada», espetó la madre de Anita Matamoros para zanjar el tema.