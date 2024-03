Alejandra Rubio explota con ‘Así es la vida’ por lo emitido al final y clama ‘hasta aquí’

Desde que saliera a la luz su relación con Carlo Costanzia raro es el día que Alejandra Rubio no tiene que hacer frente a alguna polémica en ‘Así es la vida‘. Y parece que a la hija de Terelu le cansa tener que dar explicaciones sobre su vida privada o tener que hablar sobre su relación con el hijo de Mar Flores.

La última noticia que compromete a la pareja tiene que ver con unas imágenes en las que se ve a Carlo Costanzia paseando a su perro junto a otra chica. Por ello, ‘Así es la vida’ ha querido preguntarle a Alejandra si sabía de la existencia de esta chica y si sabía que su novio había quedado con ella mientras ella trabajaba.

«Conozco a la persona con la que paseaba Carlo. De todas formas siento decirlo así, pero no sé en que momento se pueden sacar unas imágenes de una persona anónima. Yo sé lo que hace él igual que el sabe lo que hago yo, tenemos amigos. ¿En qué mundo vivimos?», contestaba Alejandra Rubio visiblemente molesta por tener que contestar a todo después de que hace unos días se llegara a publicar incluso que habría comprado unos test de embarazo.

«De verdad que ya no entiendo que más quieren. Personalmente no la conozco pero sí que sé quien es, porque me ha hablado de ella. No voy a explicar lo que hago con mi vida privada, os acabo de decir que ya lo sabía, ¿qué más queréis? La amistad entre hombres y mujeres también existe», añadía la colaboradora harta de que todos los días sea noticia.

Ya al final del programa de este viernes, ‘Así es la vida’ tenía otra sorpresa para Alejandra Rubio. Algo que no le hacía ninguna gracia. «Tengo un regalo para ti también», le anunciaba César Muñoz a su compañera. «Oye no, ya», les pedía ella.

«Atenta porque Carlo Costanzia va peinado en la Fashion Week como tú, mira», le decía el presentador de ‘Así es la vida’ mientras se veía una pantalla partida con el peinado de Alejandra Rubio este viernes y el que llevó el actor a uno de los desfiles de la semana de la moda de Madrid. «De verdad una cosa, el vacile. No, no pregunto. De verdad qué pereza. ¿Podemos hablar de cosas importantes que es ‘Supervivientes’?», soltaba la colaboradora antes de que César pasara a otro asunto.