Alejandra Rubio da la cara tras saltar los rumores de embarazo y no deja lugar a dudas

Desde que hace un mes la revista ‘Semana’ llevara a su portada las fotos de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia besándose, la pareja ha sido una de las más perseguidas por los paparazzis. Su relación parece ir viento en popa, incluso pasaron unos días de asueto en la casa que Terelu Campos tiene en Málaga. Por lo que la presentadora de televisión ya habría dado el visto bueno a la relación.

Lo que no sabemos si llevará tan bien es el hecho de que su hija pudiera estar embarazada. Y es que, según ha podido confirmar ‘Informalia’, la joven ha visitado una farmacia y no para comprarle medicamentos a su madre, que acaba de pasar una neumonía. Sino que, al parecer, Alejandra Rubio habría adquirido un test de embarazo.

Según fuentes de ese citado portal, la influencer estaba visiblemente preocupada. Además, solicitó la marca «más fiable» e inmediata que tuvieran: «Quería que detectara un embarazo ya». Poco después, la colaboradora de ‘Así es la vida’ y ‘Fiesta’ salía del establecimiento con sus predictor en una bolsa de papel oscuro, para que nadie se percatara de lo que llevaba en ella.

Sin embargo, Europa Press afirma que la hija de Terelu no está embarazada porque así lo ha desmentido la propia protagonista muy impactada con que se rumoree con algo así. «¿De qué me estás hablando? ¿Pero me estás diciendo en serio? Bueno, si os creéis todo lo que os cuentan, yo ya es que lo… ¿Pero esto es en serio? ¿Estamos de broma o…? Oye, de verdad, o sea, yo ya no puedo más. Es que tienes que… Es que estoy flipando» ha exclamado ante el reportero.

«Pero es que no estoy entendiendo nada. O sea, que no. Pero que, de todas formas, ¿Esto es legal? O sea, ¿es legal publicar cosas falsas encima de este tipo? Es que no entiendo. Venía tan tranquila, acabo de estar con mi madre en su casa y estoy en shock ahora mismo. No sé como reaccionar. Me vais a dejar loca de la cabeza. De verdad que yo alucino», ha clamado Alejandra Rubio negando la mayor.

Un mes de las famosas fotos de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Este miércoles 13 de marzo se cumple precisamente un mes desde que la revista ‘Semana’ publicara las polémicas fotos de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia besándose en un madrileño centro comercial. Aunque en un primer momento ambos no quisieron confirmar ni desmentir su incipiente relación, no tuvieron más remedio que hacerlo. Según reconoció ella misma en ‘Así es la vida’, se estaban conociendo y estaban muy felices. Incluso no dudó en salir a dar la cara por él ante las continuas entrevistas de su expareja, Jeimy Báez.