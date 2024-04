Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo viernes: la drástica decisión de Begoña con Jesús

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá este viernes 5 de abril su capítulo 30.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, después de que Elena le confesara a Begoña que si ella no llega a aparecer en el despacho ella y Jesús hubieran hecho el amor pues siguen liados; Begoña volvía a cambiar su actitud con su marido y se encaraba con él. Pero Jesús seguía insistiendo en que él no tiene nada con Elena.

Tasio sigue dispuesto a pedir disculpas por todo lo que sucedió en la cantina y tras hacerlo con Damián y con Jesús también lo hacía con Marta. Y ella descubría que pese a que pidió que le despidieran su padre había decidido mantenerle en la fábrica provocando que Marta se enfrentara a Damián por no haber hecho caso a su petición.

Luz volvía a enfrentarse con Luis después de que el perfumista le contara que había seguido investigando sobre su pasado y su relación con Blanca, a la que habían vuelto a detener. Y es que tras ver que no figura que haya trabajado en ninguna cárcel, Luis ha llegado a pensar que Luz pudo haber estado presa. Unas insinuaciones que provocaban que la doctora le parara los pies.

Tras enterarse de los planes de Fina de irse a París, Digna no dudaba en contarle a la dependienta que su padre Isidro está enfermo y puede morirse pronto. Algo que hace que a Fina le cambie el chip y le diga a Esther que ha cambiado de opinión y no puede marcharse. Paralelamente, Esther le aconsejaba a Fina que nunca iba a poder ser feliz con Marta porque nunca iba a dar el paso de estar con ella.

Jesús decidía actuar y le recriminaba a Elena lo que hizo al contarle a Begoña que estaban juntos. Lejos de quedarse ahí, no dudaba en decirle que nunca la ha querido y que solo era un divertimento y le decía que estaba despedida. Pero Elena le amenazaba con contar todos los negocios que está haciendo a espaldas de su padre y de sus hermanos. A cambio de su silencio le dice que le devuelva su puesto de trabajo. Pero lejos de amedrentarle, conseguía que Jesús se pusiera violento con ella y le amenazaba con que o se marcha o se enfrentará a él.

Fina ya no podía aguantar más lo que siente por Marta y decidía confesárselo cuando coincidían por la noche. Lejos de quedarse ahí, Fina no dudaba en besar a su jefa produciéndose un momento íntimo entre ellas.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 30 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el viernes 5 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 30 de ‘Sueños de libertad’

Jesús sigue dispuesto a todo para hacer que Begoña recapacite y se olvide de todo lo que pasó con Elena. Pero ella tiene clara su postura y no da su brazo a torcer y le pide que se vaya de su habitación y no duerman juntos aunque de cara a los demás hagan que todo sigue igual entre ellos.

Tasio sigue intentando hacer propósito de enmienda y demostrar que ha cambiado y quiere ser mejor persona. Pero Claudia no está dispuesta a perdonarle y olvidarle todo lo que le hizo.

Tras tener un enfrentamiento con su hija, Isidro trata de acercarse a ella y le pide que siga con sus planes y con su vida. Y Luz también le aconseja que deje a su padre afrontar la enfermedad como el quiere y que disfrute de él el tiempo que le quede.

Damián y Marta hablan sobre el despido de Elena y ella no duda en decirle a su padre que si no se la despidió antes fue por culpa de Jesús, que tenía motivos para evitarlo aunque ahora parece que ha cambiado de opinión. Mientras, Begoña se mostraba un tanto triste en el desayuno.

Claudia sigue mostrándose triste después de su intento de suicidio y no para de darle vueltas a la cabeza de lo poco que le habrá gustado a Dios ese gesto. Es entonces cuando Mateo trata de hacerla ver que no tiene que martirizarse por eso y que no debería hacer caso de lo que le decía don Agustín. Tras ello, el joven no duda en recriminarle al cura lo que ha hecho con Claudia.

La nueva fragancia de Luis es líder en el mercado, cosa que hace reflexionar al perfumero sobre su verdadera valía en la empresa. Paralelamente, Andrés le dice que quiere que le acompañe en el día más importante de su vida: el de su boda y sea su testigo.

Isidro no duda en mostrar su enfado con Digna por haberle contado lo de su enfermedad sin su permiso pues el no estaba de acuerdo en que su hija pierda tiempo de su vida por estar a su lado para tratar de ayudarle. Pese a todo, Isidro le pide a Digna que le acompañe al médico y esté con él en todo esto.

Joaquín le pide a su hermano Luis que no sea bobo y caiga en las redes de sus primos y no se deje engatusar pues le deben parte de los beneficios por la venta del perfume. Tras ello, Luis no duda en decirle a su tío Damián que aún no ha recibido parte de esos beneficios y él le pide que tenga paciencia que cumplirá con su palabra y recibirá esa parte. Pero lejos de quedarse ahí, Luis le pide a su tío tener un puesto en la dirección de la fábrica como tenía su padre.

Fina y Marta vuelven a tener un momento íntimo pero la dependienta le recrimina a su jefa que le confunde con sus sentimientos y que ella no puede ni quiere sufrir más. Por su parte, Marta le confiesa que nunca ha sentido tan fuerte por alguien como por ella pero que sus sentimientos no son los que a Fina le gustarían y por ello le pide tener distancia y limitarse a asuntos profesionales.

Marta vuelve a llamar al fotógrafo para colaborar y trabajar juntos mano a mano y vuelve a notar cierta tensión sexual entre ellos. Todo justo cuando Damián les interrumpía al entrar en el despacho