Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo jueves: el ultimátum de Jesús para acabar con Elena

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá este jueves 4 de abril su capítulo 29.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Begoña tenía un sueño húmedo con Andrés y volvía a dudar de sus sentimientos hacia su cuñado; por si fuera poco cuando se acuesta con su marido no para de pensar en ese sueño con Andrés.

Andrés le decía a Begoña que sus planes pasan por irse de la casa familiar en cuanto se case con María para no incomodarla más pero ella le dice que espera que puedan seguir siendo amigos y que le debe mucho y quiere devolverle el dinero que le dejó para cambiar a su tía de sanatorio

Tras enterarse por Mateo de que Claudia había intentado quitarse la vida, Tasio no dudaba en pedirle disculpas a Claudia pero ella le vuelve a rechazar. Y justo cuando él trataba de acercarse a ella, Mateo entraba en acción para pedirle que la dejara tranquila. Paralelamente, Pascual, otro trabajador de la fábrica trataba de sobrepasarse con Claudia delante de todos en la cantina cuando Carmen estaba a su lado. Al verlo, Tasio intercedía por ella y se enfrentaba a todos para pedir que como sigan acosando a Claudia tendrán que vérselas con él.

Fina se reúne con su padre Isidro y le cuenta que Esther le ha hecho una propuesta para irse a París con ella. Una noticia que parece que a Isidro no le hace demasiada gracia pero le anima a irse sin contarle nada de su enfermedad.

Elena le pedía a Jesús que le devuelva a su puesto y que deje de humillarla y él le prometía que le compensará pero no puede hacer nada con respecto a su cambio de trabajo. Tras ello, Jesús y Begoña pasaban la tarde juntos junto a la hija de Jesús. Pero Elena no se daba por vencida e iba a la consulta con Begoña para hacer saltar todo por los aires al confesarla que la tarde que les pilló a él y a Jesús juntos no se acostaron porque llegó ella.

Andrés tiene la información que le pidió Luis sobre Luz y no ha conseguido encontrar nada de que la doctora haya trabajado en ninguna prisión. Por otro lado, se enteraban de que su amiga Blanca había vuelto a ser detenida. Todo lo que descubría Luis hace que su interés por descubrir el pasado de Luz aumente.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 29 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el jueves 4 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 29 de ‘Sueños de libertad’

Después de que Elena le confesara a Begoña que si ella no llega a aparecer en el despacho ella y Jesús hubieran hecho el amor pues siguen liados hace que Begoña vuelva a cambiar su actitud con su marido y se encara con él. Pero Jesús vuelve a insistir en que él no tiene nada con Elena.

Tasio sigue dispuesto a pedir disculpas por todo lo que sucedió en la cantina y tras hacerlo con Damián y con Jesús también lo hace con Marta. Tras descubrir que su padre no le había despedido Marta no duda en pedirle explicaciones a Damián sobre por qué no ha despedido a Tasio como le pidió.

Luis visita a Luz y le cuenta que su amiga Blanca ha vuelto a ser detenida y que necesita respuestas sobre ella porque no entiende por qué le oculta cosas. La doctora le cuenta que conoció a Blanca en la cárcel de Medina del Campo pero que eso no constaba y que había llegado a plantearse si ella había sido presa. Pero lejos de acercarse a Luz, Luis consigue separarla aún más de él.

Ahora que Fina está dispuesta a marcharse a París, Digna decide visitarla para contarle la enfermedad que padece su padre. Y Fina se rompe con ella al enterarse de que su padre podría morirse.

Jesús decide actuar y recriminarle a Elena lo que hizo al contarle a Begoña que estaban juntos. Lejos de quedarse ahí, no duda en decirle que nunca la ha querido y que solo era un divertimento y le dice que está despedida. Pero Elena le amenaza con contar todos los negocios que está haciendo a espaldas de su padre y de sus hermanos. A cambio de su silencio le dice que le devuelva su puesto de trabajo y Jesús se pone violento con ella y le dice que o se marcha o se enfrentará a él.

Luz le deja claro a Luis que ella se dio cuenta de que no quería tener nada con él y que por favor lo acepte y le deje tranquila para evitar que siga investigando sobre su pasado.

Tras enterarse de la enfermedad de su padre, Fina le cuenta a Esther que ha cambiado de opinión y no se puede ir con ella a París. Además, Esther le aconseja que Marta jamás va a dar el paso de ser feliz con ella. Pero Fina no puede ocultar más lo que siente por ella y decide dar un paso adelante con respecto a su amor por ella.