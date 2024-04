Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo martes con el gran misterio familiar al descubierto

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas tras anotar su récord histórico el pasado viernes con un fantástico 15.5%. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá este martes su capítulo 32.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, la petición de Luis de pertenecer al grupo directivo de la fábrica provocaba una nueva guerra de los De La Reina y más después de que Andrés revele que quiere que el testigo de su boda sea su primo Luis.

Tras pillar a su hija con el fotógrafo, Damián no dudaba en pedirle explicaciones a Marta y le preguntaba sin cortapisas si está siendo infiel a su marido con el fotógrafo produciéndose un fuerte desencuentro entre padre e hija. Y en plena discusión, Marta no dudaba en decirle a su padre que quizás se está equivocando con ella y no hace lo mismo con Jesús.

Después de la conversación que tuvieron Don Agustín y Mateo, éste quiere hacer una donación al hospital. Pero algo no le acababa de cuadrar. Por su parte, Carmen seguía dándole vueltas a la propuesta de Lorenzo de participar en una película.

Begoña acude por fin a visitar a su tía Eugenia al nuevo sanatorio al que la desplazó gracias al dinero que le prestó Andrés. Paralelamente, María trataba de averiguar si a Begoña y a Jesús les pasaba algo al saber que ella ha dormido en una habitación separada. Pero al ver que su cuñada trata de meterse donde no la llaman Begoña le reprochaba que se incumba en lo que no debe. Después del desencuentro que tuvieron, María espiaba y escuchaba una conversación entre Begoña y Luz hablando de su tía y Jesús terminaba descubriendo el gran secreto de su mujer.

Después de que tanto Andrés como Marta votaran que sí a que Luis entrara a formar parte del equipo directivo, Jesús les chantajea con irse de la empresa si su primo entra a formar parte de la dirección. Y finalmente, Damián se veía obligado a contar todo lo que pasó con la muerte de Clotilde.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 32 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el martes 9 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 32 de ‘Sueños de libertad’

Después de que Damián les contara a Andrés y Marta que fue su primo Valentín quién mató a Clotilde, la primera mujer de Jesús, porque estaba obsesionado con ella y como la rechazó acabó con su vida; los de la Reina se quedaban en completo shock. Y Jesús sigue dejando claro que él jamás va a permitir que un Merino forme parte de la dirección de la empresa.

Pero el hecho de que Damián y Jesús optaran por ocultarlo todo y le echaran las culpas a Lázaro, Andrés no duda en recriminarle a su padre que culparan a un inocente solo por sus propios intereses. Asimismo, Damián le pide a Andrés que no cuente nada a Luis porque él no sabe nada.

Tras saber que su padre está muy enfermo, Fina quiere centrarse en cuidarle pero su padre le pide que siga con su vida. Y no duda en confesarle que su mayor sueño sería verla enamorada de un buen hombre. Es entonces cuando Fina le pide a Gaspar que finja que es su novio para contentar a su padre.

Mateo sigue con la mosca detrás de la oreja después de dudar con su donativo al hospital y decide investigar a Don Agustín mientras Claudia le pide que no dude tanto del cura.

Jesús habla con Joaquín de la petición de su hermano Luis de formar parte de la dirección de la empresa y desconfía con que Joaquín esté detrás de todo. Paralelamente, Jesús le pide a su primo que le ayude a investigar a Begoña porque sabe que le oculta algo. Y es que su mujer sigue escondiéndole la existencia de su tía enferma.

Por su parte, Carmen se entera de que debe pasar un casting si quiere participar en la película que ella daba por hecho que ya iba a protagonizar. Y ella se muestra ilusionada con Claudia ante lo que puede pasarla si se convierte en actriz.

Gema sigue mostrando su desconfianza hacia Begoña con María tras descubrir que dormía en una habitación separada a la de su marido. Por otro lado, Gema recomienda a Joaquín que se acerque más a Andrés y que se aleje de Jesús.

Damián se reúne con Luis para contarle que han debatido su petición de incorporarse al equipo directivo de la empresa y le explica que han decidido que no forme parte de la dirección. Tras descubrirlo, Luis desconfía de la decisión de sus primos.