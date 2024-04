Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo lunes con un personaje misterioso y el secreto de Begoña

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá el próximo lunes 8 de abril el capítulo 31.

Cabe destacar que en el próximo capítulo de ‘Sueños de libertad’, la serie recibirá a un nuevo personaje: Eugenia, la tía trastornada de Begoña a quien interpreta la actriz Yolanda Arestegui (‘Al salir de clase’, ‘Casi perfectos’, ‘El Internado’ y ‘Bandolera’) y que sin duda formará parte de las tramas de la serie.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús seguía intentando hacer que Begoña recapacitara y se olvidara de todo lo que pasó con Elena. Pero ella tiene clara su postura y no daba su brazo a torcer y le pedía que se vaya de su habitación y no duerman juntos aunque de cara a los demás hagan que todo sigue igual entre ellos. No obstante, Gema se dio cuenta de que Begoña no durmió en su habitación y se lo contó a María.

Otro que también intentaba hacer propósito de enmienda y demostrar que ha cambiado y quiere ser mejor persona es Tasio. Pero Claudia no está dispuesta a perdonarle y olvidarle todo lo que le hizo. Por su parte, tras ver a Claudia preocupada por lo que puede pensar Dios tras su intento de suicidio después de lo que le dijo el párroco, Mateo no dudaba en pedirle explicaciones a don Agustín.

La nueva fragancia de Luis es líder en el mercado, cosa que hace reflexionar al perfumero sobre su verdadera valía en la empresa. Después de que su hermano Joaquín le aconsejara que no se dejara pisotear por su tío y por sus primos, Luis daba un golpe encima de la esa y le pedía a su tío Damián que quiere tener un puesto de dirección para estar en la toma de decisiones de la fábrica y que le paguen los beneficios de las ventas del perfume como acordaron.

Fina y Marta volvían a tener un momento íntimo pero la dependienta le recriminaba a su jefa que le confunde con sus sentimientos y que ella no puede ni quiere sufrir más. Y aunque Marta le reconocía que nunca había sentido algo tan fuerte por alguien no eran los sentimientos que Fina querría y que lo mejor será que se alejen. Tras ello Marta llama al fotógrafo con el que ya tuvo un encuentro y la tensión sexual entre ellos es palpable.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 31 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el lunes 8 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 31 de ‘Sueños de libertad’

La petición de Luis de pertenecer al grupo directivo de la fábrica provoca una nueva guerra de los De La Reina y más después de que Andrés revele que quiere que el testigo de su boda sea su primo Luis. Y aunque Jesús se niega a que Luis sea directivo, Andrés tiene claro que deben aceptar y Marta prefiere pensárselo bien antes de tomar una decisión final.

Tras pillar a su hija con el fotógrafo, Damián no duda en pedirle explicaciones a Marta y le pregunta sin cortapisas si está siendo infiel a su marido con el fotógrafo produciéndose un fuerte desencuentro entre padre e hija. Y en plena discusión, Marta no duda en decirle a su padre que quizás se está equivocando con ella y no hace lo mismo con Jesús.

Después de la conversación que tuvieron Don Agustín y Mateo, éste quiere hacer una donación al hospital. Pero algo no le acaba de cuadrar. Paralelamente, la relación entre Mateo y Claudia cada vez es más cómplice y el joven coparte con ella sus pensamientos sobre la donación.

Tras pedirle ayuda con los preparativos de la boda, María vuelve a tratar de acercarse a la que será su cuñada. Y es entonces cuando aprovecha para decirle que está ahí para lo que necesite por todo lo que está pasando con Jesús. Algo que hace que Begoña le acusa de meterse donde no debe.

Por su parte, Carmen sigue dándole vueltas a la propuesta de Lorenzo de participar en una película después de haber visto su campaña como modelo en la venta del perfume.

Begoña acude por fin a visitar a su tía Eugenia al nuevo sanatorio al que la desplazó gracias al dinero que le prestó Andrés. Algo que ella sigue teniendo en secreto sin contarle nada a Jesús.

Damián sigue mostrándose celoso con la relación de Digna e Isidro y más después de que ella le rechace. Es entonces cuando Damián pasa a la acción y no duda en decirle a Isidro si quiere irse a su pueblo a retirarse y descansar.

Después del desencuentro que tuvieron, María espía y escucha una conversación entre Begoña y Luz. Después Begoña vuelve a rechazar a Jesús y este desconfía de lo que está haciendo su mujer y pide investigar si ha estado ayudando a la doctora como ella misma decía.

Finalmente, los De La Reina vuelven a tener una reunión para decidir si nombran a Luis con un puesto directivo. Jesús vuelve a negarse y a vivir un desencuentro con su hermano Andrés que tiene claro de que su primo tiene que ser directivo. Y Marta opta por votar afirmativamente cabreando a Jesús.

Algo que provoca que Jesús chantajee con irse de la empresa. Y es entonces cuando Jesús le pide a Damián que cuente toda la verdad de por qué tiene tanta animadversión hacia sus primos. Y es que Valentín estaba obsesionado por Clotilde, su primera mujer y tras rechazarle perdió la cabeza y acabó matándola.