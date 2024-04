Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ con la tensión entre Andrés y Jesús y dos grandes secretos

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá cinco nuevos episodios esta semana en su horario habitual a las 15:50 horas.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús seguía intentando hacer que Begoña recapacitara y se olvidara de todo lo que pasó con Elena. Pero ella tiene clara su postura y no daba su brazo a torcer y le pedía que se vaya de su habitación y no duerman juntos aunque de cara a los demás hagan que todo sigue igual entre ellos. No obstante, Gema se dio cuenta de que Begoña no durmió en su habitación y se lo contó a María.

Otro que también intentaba hacer propósito de enmienda y demostrar que ha cambiado y quiere ser mejor persona es Tasio. Pero Claudia no está dispuesta a perdonarle y olvidarle todo lo que le hizo. Por su parte, tras ver a Claudia preocupada por lo que puede pensar Dios tras su intento de suicidio después de lo que le dijo el párroco, Mateo no dudaba en pedirle explicaciones a don Agustín.

La nueva fragancia de Luis es líder en el mercado, cosa que hace reflexionar al perfumero sobre su verdadera valía en la empresa. Después de que su hermano Joaquín le aconsejara que no se dejara pisotear por su tío y por sus primos, Luis daba un golpe encima de la esa y le pedía a su tío Damián que quiere tener un puesto de dirección para estar en la toma de decisiones de la fábrica y que le paguen los beneficios de las ventas del perfume como acordaron.

Fina y Marta volvían a tener un momento íntimo pero la dependienta le recriminaba a su jefa que le confunde con sus sentimientos y que ella no puede ni quiere sufrir más. Y aunque Marta le reconocía que nunca había sentido algo tan fuerte por alguien no eran los sentimientos que Fina querría y que lo mejor será que se alejen. Tras ello Marta llama al fotógrafo con el que ya tuvo un encuentro y la tensión sexual entre ellos es palpable.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 8 al viernes 12 de abril:

Capítulo 31 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 8 de abril

La petición de Luis de pertenecer al grupo directivo de la fábrica provoca una nueva guerra de los De La Reina y más después de que Andrés revele que quiere que el testigo de su boda sea su primo Luis. Y aunque Jesús se niega a que Luis sea directivo, Andrés tiene claro que deben aceptar y Marta prefiere pensárselo bien antes de tomar una decisión final.

Tras pillar a su hija con el fotógrafo, Damián no duda en pedirle explicaciones a Marta y le pregunta sin cortapisas si está siendo infiel a su marido con el fotógrafo produciéndose un fuerte desencuentro entre padre e hija. Y en plena discusión, Marta no duda en decirle a su padre que quizás se está equivocando con ella y no hace lo mismo con Jesús.

Después de la conversación que tuvieron Don Agustín y Mateo, éste quiere hacer una donación al hospital. Pero algo no le acaba de cuadrar. Paralelamente, la relación entre Mateo y Claudia cada vez es más cómplice y el joven coparte con ella sus pensamientos sobre la donación.

Tras pedirle ayuda con los preparativos de la boda, María vuelve a tratar de acercarse a la que será su cuñada. Y es entonces cuando aprovecha para decirle que está ahí para lo que necesite por todo lo que está pasando con Jesús. Algo que hace que Begoña le acusa de meterse donde no debe.

Por su parte, Carmen sigue dándole vueltas a la propuesta de Lorenzo de participar en una película después de haber visto su campaña como modelo en la venta del perfume.

Begoña acude por fin a visitar a su tía Eugenia al nuevo sanatorio al que la desplazó gracias al dinero que le prestó Andrés. Algo que ella sigue teniendo en secreto sin contarle nada a Jesús.

Damián sigue mostrándose celoso con la relación de Digna e Isidro y más después de que ella le rechace. Es entonces cuando Damián pasa a la acción y no duda en decirle a Isidro si quiere irse a su pueblo a retirarse y descansar.

Después del desencuentro que tuvieron, María espía y escucha una conversación entre Begoña y Luz. Después Begoña vuelve a rechazar a Jesús y este desconfía de lo que está haciendo su mujer y pide investigar si ha estado ayudando a la doctora como ella misma decía.

Finalmente, los De La Reina vuelven a tener una reunión para decidir si nombran a Luis con un puesto directivo. Jesús vuelve a negarse y a vivir un desencuentro con su hermano Andrés que tiene claro de que su primo tiene que ser directivo. Y Marta opta por votar afirmativamente cabreando a Jesús.

Algo que provoca que Jesús chantajee con irse de la empresa. Y es entonces cuando Jesús le pide a Damián que cuente toda la verdad de por qué tiene tanta animadversión hacia sus primos. Y es que Valentín estaba obsesionado por Clotilde, su primera mujer y tras rechazarle perdió la cabeza y acabó matándola.

Capítulo 32 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 9 de abril

Después de que Damián les contara a Andrés y Marta que fue su primo Valentín quién mató a Clotilde, la primera mujer de Jesús, porque estaba obsesionado con ella y como la rechazó acabó con su vida; los de la Reina se quedaban en completo shock. Y Jesús sigue dejando claro que él jamás va a permitir que un Merino forme parte de la dirección de la empresa.

Pero el hecho de que Damián y Jesús optaran por ocultarlo todo y le echaran las culpas a Lázaro, Andrés no duda en recriminarle a su padre que culparan a un inocente solo por sus propios intereses. Asimismo, Damián le pide a Andrés que no cuente nada a Luis porque él no sabe nada.

Tras saber que su padre está muy enfermo, Fina quiere centrarse en cuidarle pero su padre le pide que siga con su vida. Y no duda en confesarle que su mayor sueño sería verla enamorada de un buen hombre. Es entonces cuando Fina le pide a Gaspar que finja que es su novio para contentar a su padre.

Mateo sigue con la mosca detrás de la oreja después de dudar con su donativo al hospital y decide investigar a Don Agustín mientras Claudia le pide que no dude tanto del cura.

Jesús habla con Joaquín de la petición de su hermano Luis de formar parte de la dirección de la empresa y desconfía con que Joaquín esté detrás de todo. Paralelamente, Jesús le pide a su primo que le ayude a investigar a Begoña porque sabe que le oculta algo. Y es que su mujer sigue escondiéndole la existencia de su tía enferma.

Por su parte, Carmen se entera de que debe pasar un casting si quiere participar en la película que ella daba por hecho que ya iba a protagonizar. Y ella se muestra ilusionada con Claudia ante lo que puede pasarla si se convierte en actriz.

Gema sigue mostrando su desconfianza hacia Begoña con María tras descubrir que dormía en una habitación separada a la de su marido. Por otro lado, Gema recomienda a Joaquín que se acerque más a Andrés y que se aleje de Jesús.

Damián se reúne con Luis para contarle que han debatido su petición de incorporarse al equipo directivo de la empresa y le explica que han decidido que no forme parte de la dirección. Tras descubrirlo, Luis desconfía de la decisión de sus primos.

Capítulo 33 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 10 de abril

Tras descubrir el gran secreto de Begoña con la existencia de su tía Eugenia, Jesús no dudará en utilizarlo en su propio beneficio. Por su lado, Begoña sigue turbada tras el comentario de Eugenia sobre su supuesta hija y empieza a sospechar que su tía pudo tener una hija.

Isidro está convencido de que Fina y Gaspar son pareja después de que su hija le dejara caer que podría estar ilusionada con alguien. Tras enterarse del problema de corazón de Isidro, el dueño de la cantina opta por seguirle la corriente y hacer lo que le pidió Fina. Así, no duda en fingir con ella delante de Isidro para que se piense que son pareja.

Claudia sigue ayudando a Carmen ante sus dudas y nervios con la prueba para convertirse en actriz de una película. Mientras Tasio empieza a dudar de su propósito de enmienda y de que de verdad pueda ser una buena persona sin meterse en problemas. Además, Mateo le cuenta a Tasio que ha perdido la fe y que ahora no sabe que hacer con su vida

Damián no duda en preguntarle a Isidro si tiene algún problema y el chófer le cuenta que está enfermo del corazón y que está desahuciado. Es entonces cuando Damián le propone ir a visitar al mejor cardiólogo. Y lo único que le pide Isidro es que pueda seguir trabajando para él.

Mateo sigue investigando a Don Joaquín tras desconfiar de que su dinero no haya llegado al hospital. Y el joven no duda en preguntarle a Damián por el párroco después de descubrir que el hospital con el que colaboraba el cura cerró hace un mes y que iba a ir a denunciarle pero Damián le pide que le deje actuar a él.

María vuelve a tratar de acercarse a Begoña tras su último desencuentro y no duda en soltarle la buena relación que tiene con Andrés. Es entonces cuando Begoña le confiesa que se sintió presionada por ayudarle con su boda y que intentara meterse en sus problemas con Jesús.

Joaquín hace caso a su mujer y opta por acercarse a Andrés y le cuenta que su hermano Jesús les ha engañado a todos y ha comprado una buena parte de la lavanda a la empresa de Olite pese a que ellos no lo aprobaron. Y es que Joaquín le confiesa a su primo que está cansado de ser el perrito faldero de Jesús. Y es entonces cuando Andrés le cuenta que sabe todo lo que pasó con Valentín. Tras ello, Joaquín le dice a su primo que solo él puede pararle los pies a su hermano.

Jesús le cuenta a Begoña que se ha enterado del gran secreto de la existencia de su tía. Andrés y Jesús se encuentran en el despacho de la casa y no duda en encararse con su hermano para pedirle que Luis ocupe el hueco que se merece en la empresa porque él no se merece con pagar lo que hizo Valentín y le cuenta que se ha enterado de que les engañó con la lavanda después de que Jesús le dejara claro que Luis jamás iba a formar parte de la dirección.

Capítulo 34 – Jueves 11 de abril

Begoña sigue preocupada con lo que le dijo su tía de su posible hija y le cuenta a Jesús toda la verdad de su enfermedad tras descubrir su existencia y no duda en compararle el caso de su tía con lo que le sucedió a él con su primo Valentín. Y él le reprocha que le tenga miedo y que no confíe en él.

Tras ello, Begoña le pide a Luz que le ayude a investigar el asunto de la posible hija de su tía. Pero la doctora no ha encontrado nada de ningún parto en el informe médico de su tía Eugenia. Y tras ello, Begoña opta por preguntarle a su tía por su pequeña.

Andrés le da esperanzas a Luis con el hecho de que pueda obtener un puesto directivo en la fábrica como el deseaba. Y es que no duda en compartirle la idea de que quizás Jesús cambiaba de opinión y aceptaba que él entrara en el equipo directivo.

Pese a que en un principio no quería mentir a Isidro y hacer ver que era novio de su hija, ahora que ha descubierto la enfermedad del chófer, Gaspar parece que disfruta de fingir que tiene una relación con Fina.

Tras saber que don Agustín les había engañado con el hospital, Damián trata de descubrir porqué les había mentido y se encara con él por quedarse con el dinero de las donaciones y no duda en decirle que tendrá que irse a otro destino después de la boda de su hijo y María.

Damián se reúne con Andrés y Jesús después de enterarse de que Jesús haya decidido renunciar a la lavanda francesa para asociarse con la empresa de Olite después de que todos votaran en contra.

Después de enterarse por Claudia que Fina ha iniciado una relación con Gaspar, Marta no duda en rechazar al fotógrafo y su propuesta y después no duda en mostrarse seria con Fina y reprocharle su juego con Gaspar. Y finalmente, la De La Reina no puede reprimir sus sentimientos hacia Fina y terina besándola.

Capítulo 35 – Viernes 12 de abril

Fina le confiesa a Marta que está fingiendo su relación con Gaspar para evitarle más sufrimientos y después de que Marta le besara ambas deciden llevar una relación clandestina con mucha precaución para que nadie les descubra.

Don Joaquín le pide a Damián que le deje seguir en la colonia y deje enmendar sus errores. Y es entonces cuando el cura no duda en chantajearle al recordarle lo que le contó cuando estaba al borde de la muerte.

Tras un malentendido, Andrés terina contándole a Luis todo lo que sucedió entre su hermano Valentín y Clotilde, la esposa de su hermano Jesús. Tras descubrir la verdad, Luis entiende ahora por qué Jesús les culpa siempre de todo y por qué su familia andaba siempre con el sentimiento de culpa.

Joaquín vuelve a amenazar a Jesús con revelar todos sus trapos sucios a Andrés si le despide. Y es que Jesús quiere vengarse de su primo después de que haya destapado el asunto de la lavanda y le haya puesto contra las cuerdas con su padre y sus hermanos.

Tasio, que no cesa en su empeño de ser mejor persona, invita a Carmen a que le acompañe a Illescas.