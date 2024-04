Alessandro Lequio destroza a Borrego con lo que ‘SV’ la forzó a hacer «por contrato»

Alessandro Lequio no piensa poner fin a su cruzada contra Carmen Borrego y ha vuelto a estallar contra ella. La malagueña se despidió este domingo de ‘Supervivientes’ y el italiano no ha dudado en cargar contra sus últimas palabras. El colaborador de ‘Vamos a ver’ ha sido muy crítico con lo que la ex concursante llegó a contar en el puente de las emociones.

Este domingo Carmen Borrego vivió una gala llena de altibajos, en la que reflexionó sobre algunos de los momentos más duros de su vida. A esto se sumó el recibir la noticia del divorcio de su hijo en pleno directo, lo que hizo estallar en lágrimas a la malagueña. Sin embargo, Lequio no ha tenido piedad con la actitud de la hermana de Terelu Campos.

Parece que las lágrimas de Borrego, no convencieron al italiano. «Estaba en el guion y cumplió con ello, pero en lo mollar no ha entrado, se ha quedado muy en la superficie», comenzó señalando Alessandro Lequio. «Lo del puente de las emociones lo tenía por contrato y la forzaron a hacerlo», insistió el colaborador antes de emplear términos más duros.

Alessandro Lequio: «Ya basta con la lagrimita fácil»

«¿Sabes lo peor de todo? Que nos vamos a hartar de escucharla quejándose de lo mal que lo pasó y negando nuestro derecho a comentar porque nosotros no hemos estado allí y ella sí», comenzó señalando Lequio, que no dudó en volver a cargar contra la implicación de Carmen Borrego en el concurso durante sus tres semanas de estancia.

Alessandro Lequio carga contra Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’

Yo, sinceramente, de sus ansiedades no voy a decir nada, es algo personalísimo y complicado, pero es que desde el primer día lo único que ha hecho ha sido quejarse e intentar no hacer nada. La cuestión es intentarlo, y ella ni siquiera lo ha hecho», espetó el colaborador de Joaquín Prat. Y es que, Alessandro Lequio estaba dispuesto a tirar por tierra una vez más el concurso de la malagueña.

Pero dejando a un lado sus dotes de supervivencia, hubo un detalle de la despedida de Carmen Borrego que enfadó especialmente al italiano. «Y luego otra cosa, esto de pasear continuamente a su madre por todos los platós de televisión… no, mira, no. Un mínimo de dignidad», comenzó señalando Lequio, muy crítico con Carmen.

El colaborador de ‘Vamos a ver’ no solo se refería a la confesión de Borrego sobre su madre en el puente de las emociones, sino a varios vídeos en los que la concursante se emocionaba al encontrar un fular de María Teresa. «Yo creo que tengo más derecho que nadie a decírselo, a pedir un mínimo de dignidad», sentenció Alessandro Lequio.

El colaborador de ‘Vamos a ver’ insistió en que, durante su corto paso de tres semanas por el reality, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha expuesto constantemente el fallecimiento de su madre a los espectadores. «Hay cosas que no. ¡Ya está bien! Ya basta con la lagrimita fácil con la muerte de su madre. O sea, no. ¡Ya está bien!», exclamó el colaborador, muy enfurecido para zanjar el asunto.