La sorprendente reacción de Carmen Borrego ante el divorcio de su hijo en directo en ‘SV’

Uno de los contenidos más atractivos de la versión ‘Conexión Honduras’ de ‘Supervivientes 2024‘ ha sido la reacción de Carmen Borrego a la noticia de la separación de su hijo. Tras haber abandonado el reality y haber protagonizado un gran cabreo, Carmen Borrego se ha enterado en riguroso directo de dicha noticia que ha revolucionado al Clan Campos. A tenor de su reacción, la hija de Maria Teresa Campos parecía conocer la noticia o, al menos, no creérsela del todo debido a su poca efusividad en comparación con otros momentos que ha protagonizado la exconcursante en la isla.

«Tengo que darte una noticia que te afecta», le ha adelantado la presentadora, lo que ha alertado a Carmen Borrego. «Me asustas, ¿ha pasado algo con mi hijo? Me estoy asustando Sandra», ha contestado dejando entrever por dónde iban los tiros. «No te asustes», le ha respondido Sandra al tiempo que le ha instado a coger un bambú en el que aparecía la portada de la noticia de la separación de su hijo. «¿Perdona? ¿Esto es verdad? No me lo puedo creer, ¿qué ha pasado?», ha sido su primera reacción.

Visiblemente descolocada, Carmen Borrego ha asegurado: «Yo cuando me vine estaban muy bien. No lo sé, ¿qué ha pasado? Yo pensé que José María era muy feliz, siempre he pensado que José María había sido y era muy feliz con Paola. No sé qué ha ocurrido, necesitaría hablar con él. Para mí es una noticia muy mala y devastadora, porque estoy segura y convencida de que mi hijo está sufriendo y no estoy ahí para ayudarle. Pronto estaré con él».

«Ni idea, no me lo creo esto que acabo de ver. No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado?», ha vuelto a insistir Carmen Borrego desde los Cayos Cochinos. Por su parte, la presentadora le ha comunicado: «Carmen, así nos quedamos todos de verdad. Una noticia que nos sorprendió muchísimo, nos impactó. Esta portada ha salido este mismo miércoles». De igual manera, la organización del concurso ha emitido un vídeo que resumía todo el terremoto que ha sacudido a la familia Campos que ha tenido reacción por parte de Carmen Borrego.

Carmen Borrego se entera en directo de la separación de su hijo 💣💥



🏝 #ConexiónHonduras4

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/820u8TlK7o — Supervivientes (@Supervivientes) March 31, 2024

La chocante reacción de Carmen Borrego al divorcio de su hijo

«Con perdón. De la última persona que ha hablado (Pipi Estrada) me da igual lo que piense. Me preocupa solo cómo esta mi hijo y me preocupa cómo esta Paola porque no dejara nunca de ser la madre de mi nieto y si necesita algo de mí, siempre me va a tener. Creo que si desgraciadamente no tiene solución, se lleven bien por su hijo, que hagan las cosas bien por su hijo», ha comenzado diciendo.

«Los hijos son lo más importante en la vida y separarse no tiene importancia siempre y ciando sepáis que tenéis que vivir muchas cosas juntos por ese bombón que habéis traído al mundo que es mi nieto y quiero decirte José María que necesito estar contigo y quiero abrazarte cuanto antes», ha continuado diciendo en pleno directo. De igual manera, Carmen Borrego ha concluido su intervención mostrándose cauta y aseverando: «No me lo creo. Hasta que hable con mi hijo no me lo voy a creer. Quiero saber qué ha pasado, qué les ha pasado».