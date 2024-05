Gorka cruza los límites con Kiko Jiménez tras desvelar su infidelidad y hay contacto físico

Kiko Jiménez no amenazó, ejecutó desvelando en pleno directo que Gorka Ibarguren se había comido la boca con Marieta en una zona apartada e inaccesible para los cámaras de ‘Supervivientes’. Aseguró haberlo visto con sus propios ojos y su impactante revelación caldeó la Palapa como no había ocurrido en ninguna gala de la presente edición.

«Yo he visto a Gorka y a Marieta comerse la boca, darse un beso. Eso ha pasado aquí». Ese fue el gran titular de la noche que hizo colapsar la Palapa mientras los dos aludidos negaron la mayor. Ella de forma tibia y poco convincente y él con una efusividad exacerbada.

«Voy a ponerme aquí (en el centro de la Palapa) y le voy a decir a todos mis compañeros a ver si eso es verdad… ¿Quién me ha visto? Eres un mentiroso compulsivo. ¿Sabéis lo que tiene que hacer este hombre? Pisar a la gente para que él brille. Es el tío más sucio y más feo de lo que he visto en mi vida. Es un mentiroso compulsivo y no te quiero ni ver. Qué sucio eres tío», exclamó a voz en grito acercándose peligrosamente a Kiko Jiménez por la jugarreta que le acababa de hacer.

Y en un momento dado, preso de la ira por dejarle de infiel a su novia delante de toda España, Gorka tuvo un contacto físico con Kiko, dándole un manotazo en la mano derecha al pedirle que se callara y no siguiera perpetrando más mentiras que dañaban su honor y su fidelidad. Un momento que casi pasó desapercibido entre tanto alboroto y ante el que ‘Supervivientes’ no actuó.

Sin embargo, en redes no ha pasado inadvertido (aquí el vídeo) y hay usuarios que están tratando de viralizar ese preciso instante para que se haga ruido y Gorka reciba una sanción inmediata. «Esto lo llega a hacer Kiko y aquí en Twitter estarían pidiendo a los 4 vientos su expulsión, pero como es el buenazo de Gorka pues lo dejamos pasar. Gorka es un agresivo y se merece sanción», claman algunos televidentes.