Sandra Barneda se sale del guion con esta espontánea confesión sobre su vida sentimental

Pocas veces hemos visto a Sandra Barneda tan emocionada hablando de su vida personal como este miércoles 27 de marzo en ‘La isla de las tentaciones’. La presentadora ha empatizado mucho con Alex Girona, uno de los concursantes que peor lo ha pasado en la última edición. Ya en la primera hoguera, el joven vio como su pareja, Marieta Díaz, le era infiel con Sergio.

Tras esta deslealtad, ya nada volvió a ser lo mismo entre ellos y, una vez finalizó el programa, rompieron su relación. Aunque meses después decidieron darse una segunda oportunidad, tampoco funcionó. Y es que lo ocurrido en República Dominicana les dejó mucha huella. Este miércoles, Alex y Marieta acudieron a ‘El debate de las tentaciones’ para darse las correspondientes explicaciones.

Sin embargo, antes de este reencuentro, el alicantino tuvo una sincera charla con Sandra Barneda, quien no dudó en abrirle su corazón, a él y a toda la audiencia. Nada más verle, la presentadora aseguró que estaba «blindado», ya que mantenía una pose fría y sin sentimientos. Algo que él ratificó, reconociendo que su paso por el concurso le había cambiado y que ya no confía tanto en las personas.

El bonito consejo de Sandra Barneda a Álex Girona

«Yo te he visto blindado, como que no quieres sufrir más. Lo pasaste muy mal. Más de lo que has trasmitido», le comentó la comunicadora catalana. A raíz de esto, Alex Girona se abrió en canal con la presentadora: «Me hizo mucho daño, porque a mí me costó mucho estar con Marieta. Todo fue muy rápido. Sentí rabia, sentí que se había reído de mí y de mi familia, que me había traicionado. Sentí un montón de cosas, pero ninguna buena. Yo confiaba en ella y ponía la mano en el fuego. Yo la veía como una supermujer y, en la primera hoguera, me estampé».

Ante este alarde de sinceridad, Sandra Barneda no pudo evitar emocionarse. Y, hablando desde su propia experiencia personal, quiso darle un consejo de cara al futuro: «Yo vi que te rompías. Desde esa noche, yo no he vuelto a ver a ese Álex y me da mucha pena porque el amor rompe, pero el amor enseña muchísimo y no quiero verte así. Ojalá te recompongas». «A todos nos han roto por amor, pero el amor es mucho más grande. Así que ábrete, no vivas así», le recomendó la presentadora, con lágrimas en los ojos.