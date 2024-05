‘De Viernes’ destapa la cara más insospechada de Arantxa del Sol: «Todo Telecinco se enteró»

Si Ana Herminia acudió la semana pasada a ‘¡De viernes!’ para desmentir los rumores sobre su romance con el marido de Arantxa del Sol, este viernes acabó sincerándose sobre el altercado sin cámaras entre ambas. José Antonio Leon, uno de los colaboradores del programa de Telecinco, destapó que la mujer de Ángel Cristo y la presentadora habrían acabado a gritos entre bambalinas, y la venezolana esclareció el motivo.

Los rumores de romance de la mujer del hijo de Bárbara Rey con Finito de Córdoba han resonado fuerte durante la última semana y parece que la cosa acabó salpicando a las dos protagonistas. «Todo Telecinco y parte de Fuencarral se enteró y escuchó las voces entre Arantxa y Ana«, reveló José Antonio León en mitad de la entrevista.

Ana Herminia desenmascara a Arantxa del Sol: «Empezó a gritarme falsa, que era mala»

Fue entonces cuando la invitada tuvo que sincerarse, ya que el programa había destapado por completo el incidente. «Después del programa yo fui atacada de una manera muy bajuna por parte de la señorona, por parte de la señora de la alta sociedad (Arantxa del Sol). Yo tengo un contacto con el público en el que me siento súper querido y cuando yo fui a saludarlos ella me empezó a gritar, a decirme que era una falsa y que era mala, después me enteré de que lo que tenía era miedo de que yo contara cosas que ella no quiere que se sepan»., desveló Ana Herminia, que decidió compartir su versión del conflicto.

Ana Illas en ‘¡De viernes!’

«Tenía miedo de que yo contara cosas», añadió la venezolana, dejando caer que la última expulsada de ‘Supervivientes’ podría temer que trasciendan los detalles de otro desencuentro que tuvieron en Honduras, cuando la pareja de Ángel Cristo acudió a celebrar su boda garífuna. Sin embargo, la invitada de ‘¡De viernes!’ no temió en pronunciarse sobre esa pelea.

Aparentemente, Ana Herminia y Arantxa del Sol se enzarzaron en una tensa discusión en una de las lanchas del programa, y la pareja del concursante aseguró haber quedado muy marcada por ese altercado. «He tenido ataques de pánico. Llegué y estuve en mi casa dos días que no me duché ni comí», confesó la defensora de Ángel Cristo, que prefirió no comentar nada más.

«No puedo hablar», sentenció la pareja de Ángel Cristo interrumpiendo su relato de aquel día. Y aunque no quiso dar detalles sobre esa fuerte pelea que tuvo lugar en los Cayos Cochinos, Ana aseguró que ha hablado sobre todo lo ocurrido con Finito de Córdoba y el torero le ha dado la razón en lugar de salir en defensa de la presentadora.