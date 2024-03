La serie de José Coronado que se corona como la más vista de Netflix en todo el mundo

Mes tras mes se va demostrando la buena salud de la que goza la ficción española, ya no solo en nuestro país sino más allá de nuestras fronteras. Ejemplos como ‘Berlín‘, la película ‘La sociedad de la nieve‘ o la reciente ‘Reina Roja‘ son ejemplos de ello. Y, entre todas, destaca una que, pese a no ser producción original de ninguna plataforma, no deja de colarse entre lo más visto de Netflix. Estamos hablando de ‘Entrevías‘, la popular serie de Jose Coronado. Y que, con la llegada a la plataforma de su temporada 3, ha logrado colocarse como lo más visto de la plataforma de streaming.

La serie de Mediaset, que llegó a mediados de febrero a Netflix con su nueva temporada, consiguió colocarse en el top10 en tan solo tres días. Pero es que esta última semana, del 26 de febrero al 3 de marzo, la temporada 3 de ‘Entrevías’ ya está en lo más alto del ranking. Es decir, se ha consolidado en tan solo semana y media como la serie más vista de habla no inglesa a nivel mundial. Un éxito incontestable, y los números están ahí para demostrarlo.

En esta segunda semana, ‘Entrevías’ (temporada 3) ha acumulado un total de 4 millones de visualizaciones y 40 millones de horas vistas. A eso hay que sumarle lo generado por su temporada 1, que se ha vuelto a colar en el ranking de Netflix, en el número 5, con más de 1 millón y medio de visualizaciones y casi 16 millones de horas vistas. A muchas series les gustaría tener esos datos.

El top semanal de Netflix, con ‘Entrevías’ en cabeza. / NETFLIX

Para arrojar un poco más de luz sobre el éxito de la serie, la temporada 3 de ‘Entrevías’ ya está en el Top10 de Netflix en hasta 45 países. Entre ellos podemos encontrar a Francia, Italia, Portugal, Polonia, México o Argentina.

¿De qué va la temporada 3 de ‘Entrevías’ en Netflix?

Tras los sucesos acontecidos en el barrio en el final de la segunda temporada de ‘Entrevías’, la vida de Tirso transcurre feliz: su relación con Gladys va viento en popa, la ferretería es un negocio próspero y su nieta Irene está a punto de dar a luz. Pero la irrupción de Maica, su exmujer, la llegada de un nuevo y oscuro comisario y la ‘resurrección’ de Ezequiel desencadenarán graves problemas con las bandas callejeras en los que Tirso, de nuevo, se verá obligado a intervenir.

El elenco de ‘Entrevías’ encabezado por José Coronado y Luis Zahera mantiene en el reparto de su temporada 3 a Nona Sobo, Felipe Londoño, Laura Ramos, Manuel Tallafé, Manolo Caro, María Molins, Itziar Atienza, Miguel Ángel Jiménez y María de Nati. Pero además se refuerza con la llegada de nuevos personajes como Natalia Dicenta, dando vida a Maica, la ex mujer de Tirso y Óscar Higares como Romero, un nuevo y ambicioso comisario de policía dispuesto a cualquier cosa por medrar en política.

También se incorporan a ‘Entrevías 3’ Álex Medina como Tente, un joven pandillero que es un adversario implacable y violento para Tirso; y Michelle Calvó como Dulce, la ahijada de Ezequiel, una antigua campeona de lucha que trabaja como jefa de seguridad en una discoteca y que acaba convirtiéndose en la única aliada de su padrino.