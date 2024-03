Dónde ver y de qué trata ‘Nos vemos en otra vida’, la desgarradora serie sobre el 11M

El 11 de mazo de 2004 tuvo lugar en Madrid el peor atentado de la historia de España. 193 fallecidos y otros tantos heridos como consecuencia de las bombas que explotaron en varios trenes de cercanías la mañana del jueves. Este año se cumplen veinte años de una tragedia que supuso un antes y un después en nuestro país, y que aún hoy en día está repleto de incógnitas. Se ha escrito mucho sobre el tema y, teorías de la conspiración a parte, se ha hecho muy poca ficción con aquel aciago día. Esta semana se ha estrenado uno de esos pocos intentos que hemos visto: ‘Nos vemos en otra vida‘, una miniserie de seis episodios, que se puede ver en Disney Plus.

Basado en el libro del periodista Manuel Jabois ‘Nos vemos en esta vida o en la otra‘, publicado en 2016, narra los hechos desde una perspectiva diferente: el punto de vista de Gabriel Montoya Vidal, el joven de 16 años que ayudó en el traslado de los explosivos desde Asturias. El periodista Jabois realizó una entrevista con el joven una vez salió del centro de menores, para esclarecer los hechos y para saber, sobre todo, por qué lo había hecho. Y ‘Nos vemos en otra vida’ busca exponer simplemente lo que ocurrió, llevándonos de nuevo a comienzos de la década de los 2000, y explicándonos el contexto de los protagonistas.

La ficción ha sido creada por Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, creadores también de la estupenda ‘Crematorio‘, y entregan una serie cruda, muy cuidada visualmente, y que busca sobre todo la exposición de los hechos. Aunque corren siempre el peligro de romantizar al protagonista. Y nunca debemos perder el foco de que fue uno de los responsables del atentado o, al menos, uno de los que ayudó a que se llevara a cabo.

Todos nos regimos por nuestras decisiones y nuestras circunstancias. Y muchas veces, esto último incide peligrosamente en lo primero. Eso es lo que quiere contarnos ‘Nos vemos en otra vida’, y lo hace con garra y con una tristeza latente que se hace cada vez más clara según avanzan los episodios.

¿De qué va ‘Nos vemos en otra vida’?

El 11 de marzo de 2004, varios puntos de la red de Cercanías madrileña fueron sacudidos por ataques terroristas. Este atentado provocó la muerte de más de 190 personas. Adaptación de ‘Nos vemos en esta vida o en la otra’, libro de Manuel Jabois en el que radiografiaba la figura de Gabriel Montoya Vidal, más conocido como Baby. Este sería el primer condenado por los atentados por transportar los explosivos desde Asturias a Madrid.

Las decisiones que tomamos

«No me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de lo que pasó». Esta es la dura frase que pronuncia el protagonista, Gabriel, cuando ya mayor realiza la entrevista con el periodista Jabois. Y, sobre esa frase, se sustenta todo el relato de ‘Nos vemos en otra vida’. Pese a que haya momentos en los que se intenta justificar las acciones del personaje, la serie no busca hacer juicios de valor, sino mostrar la realidad. Un chico que vivía en un entorno muy difícil, y que se vio arrastrado al abismo por uno de esos ‘encantadores de serpientes’. Esa es la historia que vemos en la serie. Al igual que entendemos que seguramente volvería a tomar las mismas decisiones.

La miniserie, de solo seis episodios, está muy diferenciada entre su primera y su segunda parte. Porque una vez que el protagonista ya sabe lo que transportan y sigue adelante con ello, es mucho más difícil empatizar con él. Sobre todo tras su insistencia de no arrepentirse de sus decisiones. Pero sí de lo sucedido. Porque, ¿cómo no vas a arrepentirte de haber participado en la masacre de 193 personas? «Te arrepientes de lo que pasa. Pero de qué sirve ya», reflexiona con el periodista en uno de los episodios finales.

Gabriel, en el primer episodio de ‘Nos vemos en otra vida’. / DISNEY

«En aquellos años yo no pensaba. Era otro». Esa es otra de las frases que pronuncia Gabriel, y lo vemos en pantalla. Sobre todo en esos primeros episodios. En un momento dado, cuando está detenido y se enfrenta a los celadores, patalea y grita «Os juro que os mato. Me da igual 192 que 193». Un chaval rabioso, que aún ni siquiera es consciente de lo que acaba de provocar. Y, poco a poco, va evolucionando a una persona más madura, pero que justifica sus actos en base al entorno que le rodeaba. Aunque hay otros personajes junto a él que decidieron no ir con Emilio Suárez Trashorras. Decisiones.

La naturalidad como base

«No es un viaje de redención de este personaje sino la historia de lo que sucedió porque él fue testigo en primera línea y en ese sentido queremos ser narradores y acompañarle”. Así definen la serie sus creadores, y con ese prisma queremos ver ‘Nos vemos en otra vida’. Pese a que tiene algunos fallos de ritmo, sobre todo en la mitad de la temporada, la serie funciona bien y mantiene el interés, pese a saber el final desde el principio. Porque lo hemos vivido, y muy de cerca.

Y uno de los puntos que hacen que nos creamos perfectamente lo que vemos en la serie, son las interpretaciones. Si hace poco criticábamos la escasa naturalidad de ‘Reina Roja’, aquí tenemos que alabar todo lo contrario. Los principales protagonistas dan una interpretación realista y sincera, muchas veces casi desde las entrañas. La crudeza visual acompaña en casi cada momento, y debemos destacar sobre todo a los actores que interpretan a Gabriel. Uno de ellos, el joven debutante Roberto Gutiérrez. Pero sobre todo ponemos la diana en Quim Ávila, que da vida a un Gabriel ya más mayor. Sus entrevistas con el periodista guardan varias de las escenas más memorables de la serie.

Emilio y Gabriel, en la serie sobre el atentado del 11-M. / DISNEY

Su naturalidad nos hacen ver al personaje real, y es precisamente lo que se le pide a una serie como ‘Nos vemos en otra vida’. Curiosamente, el proyecto no fue anunciado hasta hace poco, ya que el equipo esperó a mostrarles el montaje a los supervivientes y familiares de las víctimas del atentado. Y, hasta que no tuvieron su aprobación no se anunció el estreno de la serie.

«Hemos querido hacer una serie honesta», explican los creadores. «No queremos hacer un personaje que caiga simpático pero cuando te describen los hechos de lo que sucedió, aunque por supuesto no lo justificas, si llegas a entender cómo funcionó esa dinámica entre un encantador de serpientes y un chaval que vivía en la calle y que no tenía nada que perder”. Y ese es el mejor resumen de ‘Nos vemos en otra vida’, una ficción que no se deja nada, pero que no cae en artificios ni en recreaciones simplistas o de mal gusto.