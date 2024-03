Alfredo Urdaci replica en estos términos el señalamiento de ‘Lo de Évole’ por el 11-M

La gestión que hizo RTVE del 11-M vuelve a estar de actualidad después del último programa de ‘Lo de Évole’ y de los especiales que está ofreciendo TVE este lunes y martes con ‘En portada’ y la entrevista nunca vista de Lorenzo Milá a George Bush. Y con ello, se ha puesto en el foco lo que llegó a hacer Alfredo Urdaci para favorecer al gobierno de José María Aznar ante las elecciones del 14-M.

Y es que con motivo del veinte aniversario del fatídico atentado terrorista que asoló a la capital el 11-M de 2004, que dejó 193 muertos y casi 1.900 heridos, se ha puesto el foco en la cobertura que se realizó en los medios de comunicación y como el Gobierno de Aznar en connivencia con algunas cadenas, radios y periódicos se intentó engañar a la sociedad haciendo creer que fue ETA quien estaba detrás de esos atentados y no Al-Qaeda.

Este pasado domingo, ‘Lo de Évole’ ofreció una doble entrega en la que se analizó como se trató el atentado del 11-M en TVE, la Cadena SER y el ABC y como el Gobierno de Aznar mintió para tratar de ganar las elecciones a José Luis Rodríguez Zapatero tres días después. Y algunos invitados como Fran Llorente, quien era el director de ‘La 2 Noticias’ en aquel momento, Óscar González, excoordinador de ‘Informe Semanal’, y el presentador del ‘Telediario 1’, Josep Puigbó señalaron a Alfredo Urdaci.

Así, cuando Jordi Évole le preguntó a Fran Llorente por el motivo por el que TVE no emitió la entrevista que le hizo Lorenzo Milá a George Bush, presidente de los EEUU en la embajada de España tras el 11-M, el periodista fue claro. «La única explicación que encuentras es porque ya en ese momento, en el Gobierno no quieren que alguien una los puntos que llevan de Bush, a Aznar, a la foto de las Azores, a Iraq y atentado. No encuentro otra explicación para que no se emita esa entrevista», aseguró.

«Urdaci se quejaba de que cada vez que decía yihadismo, sonaba el teléfono«, recalcó por su parte Óscar González en el especial de ‘Lo de Évole’ dando a entender que el gobierno de José María Aznar no dejó de presionar aquel 11 de marzo y los días posteriores a TVE para que siguieran sus órdenes.

Alfredo Urdaci se pronuncia ante las acusaciones de manipulación en TVE

Ante estas acusaciones, Alfredo Urdaci, que era el director de los servicios informativos de TVE en aquel momento, ha querido dar su versión de los hechos. Así, el periodista asevera en unas declaraciones para El Confidencial Digital que no hubo «ninguna presión externa, salvo para evitar que Rubalcaba saliera en directo en la noche de la jornada de reflexión«.

Según Urdaci, dichas presiones venían «del director general» de RTVE, que era José Antonio Sánchez. No obstante, recuerda que finalmente la noche del 13 de marzo de 2004 se acabó emitiendo la declaración del entonces líder del PSOE en las que defendió que «los españoles merecen un Gobierno que no les mienta».

Por otro lado, Alfredo Urdaci hace referencia a los «intentos de agresión» que hubo entre algunos trabajadores de RTVE por un reportaje sobre la famosa furgoneta de Alcalá y a las presiones de los sindicatos para que «diéramos crédito a la información de la Cadena SER que hablaba de suicidas en la noche del 11M». Además, quien fuera director de los informativos de TVE, recalca que también hubo presiones internas para «para dar en directo las manifestaciones del día 13 ante las sedes del PP». Aunque deja claro que «en ninguno de esos casos se aceptaron las presiones» y recuerda que la teoría de que estaba ETA detrás de los atentados estuvo viva durante todo el 11-M.

Y con respecto, a la entrevista de Lorenzo ilá a George Bush en la que el que fuera presidente de EEUU apuntaba a la teoría de la autoría yihadista de los ataques, Urdaci sentencia que «si se emitió» la noche del 12 de marzo a través de algunos fragmentos. Y justifica que no se ofreciera íntegra porque «había asuntos más urgentes que tratar«.