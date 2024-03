Avance de ‘Sueños de libertad’, capítulo 13: ¿Qué va a pasar este martes 12 de marzo?

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas y más ahora que se ha quedado como la única ficción de producción propia en las tardes de la cadena tras el fin de ‘Amar es para siempre’.

Cabe recordar que ‘Sueños de libertad’ cuenta con episodios de 50 minutos y se ofrece de lunes a viernes a partir de las 15:45 horas. Este martes 12 de marzo, la cadena de Atresmedia emitirá el capítulo 13 de la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Begoña no dudaba en preguntarle a Jesús por su mujer Clotilde y lo que le pasó después de haberle visto bebiendo mientras lloraba al ver un cuadro de su primera esposa. Pero su reacción deja aún más turbada a Begoña.

Marta empezaba a trabajar codo a codo con Marcos, un nuevo fotógrafo, en la campaña para lanzar el nuevo perfume. Y él la sorprendía al proponerle utilizar a las trabajadoras de la tienda y la fábrica como modelos.

Tras la llegada de María y para hacerle una bienvenida a su altura, Damián proponía hacer una cena en su honor. Un evento con el que el patriarca pretendía estrechar los lazos entre los De La Reina y los Merino y para ello invitaba a Digna y sus hijos. Algo que a Jesús no le hizo ninguna gracia.

Tras el plantón de Tasio, Claudia tiene cada vez más dudas sobre él y teme que pueda haber vuelto con Carmen después de que ella les contara que le había pillado de noche en la tienda. Y cuando Claudia trataba de saber que había sucedido con él, Carmen les decía que no les podía contar nada porque era algo muy íntimo de su ex. Y Claudia harta decidía romper con Tasio.

Begoña quedaba con un hombre en secreto para empeñar su brazalete. Y de repente alguien se lo robaba. Ella decide pedirle ayuda a Andrés, que tras investigar al prestamista descubre que todo el robo era una trampa. Tras recuperar el brazalete, Andrés se reúne con Begoña. Pero al ver que Gema estaba cerca decidían esconderse y se quedaban al borde de besarse.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 13 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este martes 12 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 13 de ‘Sueños de libertad’

Después de quedarse al borde de darse un beso, Begoña no puede reprimir lo que siente por Andrés. Pero a la vez, no duda en pedirle a su cuñado que se aleje de ella y que recuerde que está comprometido con María y ella casada con su hermano Jesús después de que él le dijera que puede contar con él siempre que lo necesite y que está encantado de poder ayudarla. Y Begoña aunque intenta no acercarse demasiado a su cuñado termina confesándole sus problemas con su tía.

Tras la propuesta del fotógrafo Marcos, Marta tiene que convencer ahora a Jesús de llevar a cabo la campaña para el nuevo perfume con una de las trabajadoras de la fábrica para la campaña. Pero él no está por la labor pues considera que es una locura pues sus clientas sueñas con tener una vida de lujo.

Pero Marta decide seguir con la idea de Marcos y les cuenta a las dependientas que han decidido que la imagen del nuevo perfume sea una de las trabajadoras.

Algo que a ellas les vuelve locas, sobre todo a Claudia, que está muy ilusionada de poder ser ella la elegida. Paralelamente, Fina sigue temiendo por su trabajo en la tienda porque está convencida de que Marta ha creído a Petra.

Begoña y Andrés en ‘Sueños de libertad’.

Tras pedirle a Luz que le acompañara a la cena, el perfumista siente que se ha equivocado al precipitarse con la doctora. Pero él no duda en apoyarse en su primo Andrés y le pide que le aconseje para tratar de ganarse a Luz. Y Andrés no duda en decirle que antes de tomar decisiones tenga claro lo que quiere. Mientras, Andrés aprovecha la consulta con la doctora para recomendarle que no le cierre las puertas a Luis.

Todo está listo para la cena en honor a María. Pero a Jesús, sigue sin hacerle gracia tener que compartir mesa con su tía y sus primos, al considerarles responsables por lo que pasó con su mujer Clotilde y su primo Valentín. Y por ello trata de boicotearla hasta el punto de provocar una fuerte bronca.