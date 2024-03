Avance de ‘La Promesa’ capítulo del lunes: El hallazgo de Petra lo cambiará todo con Cruz

Pelayo ha frustrado in extremis el posible envenenamiento de Catalina por parte de Mr Cavendish en el arranque del nuevo capítulo de ‘La Promesa‘. Y lo ha hecho fingiendo un desvanecimiento para tirarle al suelo la tisana que se iba a beber. Además, el conde de Añil se recrea en esa falsa indisposición para pedirle interrumpir esos días de asueto en el balneario y precipitar la vuelta a palacio cuanto antes. Sus vidas corren peligro y han de marchar de allí.

Jana ha abordado a María Fernández para confirmar si de verdad quiere irse de La Promesa, pero la joven doncella se sale por la tangente. Simona sigue apesadumbrada después del espectáculo que montó Norberta, la mujer de Antoñito, que le tachó de «mala madre». La cocinera ha sentido muy adentro sus palabras. Y no será la última vez que se vea las caras con la terrible mujer de su hijo, que se volverá a plantar en La Promesa muy pronto.

El conde de Ayala no deja de darle vueltas a la cacería que le costó la vida a su hijo Feliciano, y quiere honrar su memoria. Por ello, alienta a Petra a que le ayude a indagar en las causas de ese extraño tiroteo. Cree que hay muchas cosas inexplicables en ese supuesto accidente y va a luchar para saber la verdad. Así, le pide a la doncella que hable con Rómulo y Pía para saber detalles de la organización. Primero lo intenta con Rómulo, pero no obtiene las respuestas deseadas.

Jana ayuda a Lope a enfrentarse a sus miedos del pasado y a reconciliarse con sus padres después de su trágica muerte en un incendio. El cocinero vivirá un momento mágico con una aparición que reparará esa herida para siempre y que permitirá que no sea tan introvertido con sus sentimientos.

María Fernández cada vez está más disgustada con el trato injusto que sufren en el servicio por parte de la planta noble y, en especial, de la marquesa. Y ese reconcome le impulsa a buscarse un aliado totalmente inesperado. ¿De quién se trata? Del mismísimo Manuel de Luján, que anima a la criada a dar un golpe en la mesa y a secundar una huelga en La Promesa.

Avance del capítulo 308 de ‘La Promesa’ – Lunes 4 de marzo

María sigue empeñada en la rebelión y hasta quiere ir más allá: plantarse ante los señores y decirles punto por punto lo que deben cambiar. Y quiere liderar esa idea, pero Salvador le frena.

Mientras, María Fernández va convenciendo a todos los miembros del servicio de que se sumen a la huelga. Cuando Jana se entera, le pide a su amiga que pare, pero esto ya no tendrá vuelta atrás.

Manuel sigue empeñado en descubrir qué oculta Abel y se marcha a Córdoba a investigar. Nada encaja para el heredero e inicia sus propias pesquisas. Localiza a un responsable de la fábrica en la que se produjo la explosión y se reunirá con él para confirmar que Abel nunca estuvo allí.

Ajeno a todo esto, el médico atiende a Pelayo, que ha adelantado su vuelta del balneario alegando que no se encuentra bien, aunque todo es una farsa para alejar a Catalina de Cavendish tras el intento de envenenamiento.

No obstante, la decisión de volver precipitadamente no es para nada del agrado de Catalina y comparte su pesar con su tía Margarita, que le hace ver que no es posible tanta casualidad en que Cavendish estuviera precisamente en ese mismo balneario.

Curro sale por fin de la habitación, pero no se conforma con un paseo por los jardines, sino que se marcha a Luján acompañado de sus primas. Alonso se preocupa por él cuando se entera, pero Cruz le pide que se relaje.

Pía y Rómulo abroncan a Simona por el desagradable espectáculo de Norberta y con la ayuda de Candela sonsacan a Virtudes sobre el matrimonio de su hijo. Jana anima a Lope a hablar con Vera, pero éste sigue siendo incapaz.

Tras el fracaso de su charla con Rómulo, Petra sigue indagando sobre lo ocurrido el día de la cacería. Esta vez, Petra recurre a Pía y le pide que le cuente todo lo que sabe de la cacería en la que le mataron a su hijo.

Descubrirá algo que no se esperaba: que fue la marquesa la que decidió que fuera Feliciano el ayudante de Curro. Es el principio del fin de la abnegada relación tal y como la conocemos entre Petra y Cruz.