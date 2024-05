La poderosa reflexión de Risto Mejide sobre lo ocurrido en Eurovisión con Nebulossa e Israel

Pese a que ya han pasado varios días desde la final de Eurovisión 2024, Risto Mejide ha querido arrancar ‘Todo es mentira’ este martes pronunciarse sobre la victoria de Suiza con Nemo y el 22º puesto de España con Nebulossa.

«Ya ha pasado Eurovisión, ya todo el mundo ha dicho que sí y su opinión, no queda una persona en el país que no haya dado su opinión y nosotros queríamos dar la nuestra más que nada para evitar todos esos cuñadismos de ‘esto ya no es un concurso de canciones, esto se ha politizado’, etcétera», aseveraba el presentador.

«Claro que se ha politizado. Como nos recuerda El Mundo, Eurovisión nació tras la segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría, su objetivo era fomentar una identidad europea común en un momento en el que el continente buscaba reconstruirse. Así que desde sus orígenes estaba politizado», sentenciaba Risto Mejide.

Tras ello, el presentador de Cuatro recordaba que en las bases de Eurovisión se recoge que cada canción representa a la televisión pública de un país. «Ojo no a un artista, ni siquiera a un estilo musical. Si fuera un concurso solo de canciones sería como cualquier talent show que existen ya en las televisiones nacionales y en los que un capullo con gafas acaba haciendo de jurado. Pero no, aquí cada canción representa a la televisión pública de cada país y pública no lo olvidemos significa gestionada por sus políticos. Claro que está politizado», recalcaba.

Risto tacha la propuesta de Nebulossa de «amateur»

Justo después, Risto Mejide se pronunciaba sobre la canción ganadora, ‘The Code’ de Nemo, el primer ganador de género no binario que representaba a Suiza. «Y que queréis que os diga a mi me gusta que la ganadora de Eurovisión sea una reivindicación de libertad de género. Sí, me gusta que la identidad europea sea libre respetando todas las opciones, me hace sentir orgulloso de ser europeo y que países como Turquía, Hungría o incluso Rusia tengan que tragarse ese mensaje aunque no les guste», destacaba el presentador.

«Me parece un acierto de diversidad, integración y en última instancia libertad. Al final que la civilización les entre por los ojos y los oídos, eso puede hacer que al final algún día acabe en sus leyes nacionales», proseguía diciendo Risto al respecto.

Y finalmente, Risto Mejide se mojaba sobre la propuesta de Nebulossa con «Zorra» comparándola con la de Suiza. «¿Qué diferencia hay entre «Zorra» y «The Code» que fue la ganadora? Pues igual no está en la reivindicación, las dos reivindicaban cosas, igual está en la calidad técnica y musical de la propuesta digo yo. Igual es que Nemo hizo de forma profesional lo que Nebulossa hizo de forma amateur. Y de la politización irremediable de los votos de los países vecinos, lógicamente de nuevo politización, esos 21 puestos de diferencia», añadía.

La profunda reflexión de Risto Mejide sobre Eurovisión y lo sucedido con Israel

«Que Eurovisión se haya convertido en el único espacio para la canción protestas desde los años 70 también me parece importante en un clima como el actual en el que hay una cancelación continua y en el que no hay espacio prácticamente para la expresión artística y sobre todo la que denuncia, la que se compromete. A mí esto me parece fundamental. ¿Dónde se van a expresar los artistas? Lo que me sorprende es que lo tengan que hacer pese a la organización, no se puede ponerle puertas al campo porque el arte o es libre o simplemente no es. Si al arte le quitas la libertad se transforma en propaganda y eso solo se consigue a través de la censura. Y aún así algunos países como Portugal o Irlanda lograron saltársela demostrando que no tenía ningún sentido esa censura», recalcaba el presentador.

Por último, Risto dejaba claro lo que pensaba de la controvertida participación de Israel. «Por supuesto que Israel se colase entre los participantes también me parece justo, que estuviese ahí me parece bien, ¿para qué? Para que recibiese todos esos abucheos que la organización quiso censurar. Precisamente eso, para que viera físicamente el rechazo que les profesa el resto del mundo», concluía. «Dejemos que Eurovisión siga siendo lo que fue y lo que dijo Nemo, igual que el trofeo puede ser reparado, lo mismo el certamen también necesita algunos arreglillos para actualizarse, para mantenerse fiel a sus principios y esa identidad europea y que la polémica se convierta en reflexión», añadía.