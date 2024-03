Acusan de «machista» y «psicópata» a Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ y esta es la razón

Una de las principales novedades de ‘Supervivientes 2024‘ ha sido la incorporación de «El oráculo de Poseidón». Una mecánica en la que los concursantes pueden ver los conflictos que se originan durante la convivencia y solventar cuentas pendientes… o no. Es el caso del conflicto que coloca a Ángel Cristo Jr en la palestra y al que varias compañeras acusan de «machista» y mucho más.

Todo ha comenzado a raíz de un enfrentamiento entre Mario González y Ángel Cristo. Nada más ver el vídeo, el hijo de Bárbara Rey ha sorprendido a todos cuando, después de ser preguntado por Sandra Barneda, se iba por las ramas ignorando esa disputa concreta y desvelando las graves acusaciones recibidas por parte de determinadas compañeras: «Bueno, qué conclusiones saco… Me han llamado machista, manipulador, psicópata…». «¡Ay que me descojono», ha exclamado Carmen Borrego. Mientras, el resto de compañeros le incitaban a centrarse en la particular contienda que le enfrenta a Mario por la disparidad de criterios en la construcción de la cabaña.

«Simplemente yo desde el primer día lo único que quiero es colaborar con mis compañeros y que nos llevemos todos bien», ha proseguido diciendo Ángel. Un argumento que le ha valido a Zayra para tildarle de pelota. Al escucharlo, Ángel Cristo no se ha quedado callado. El joven ha dado a conocer la ristra de calificativos con los que se refieren a él en los Cayos Cochinos: «Bueno si, pelota, ¿verdad Zayra? Machista, manipulador, psicópata, mala persona…».

«Lo que eres«, le ha asestado ella si amilanarse. «Tú lo que tienes que hacer es repetir el colegio completo, pero desde infantil», le ha respondido Ángel Cristo. Zayra ha preferido morderse la lengua y solo le ha arreado: «¿Sabes qué pasa? Que tengo educación y no te voy a contestar, eso es lo que pasa y te lo he dicho muy claro».

El careo de Ángel Cristo con Carmen Borrego: «Vas reptando»

Tras una pausa publicitaria los ánimos seguían bastante caldeados, especialmente tras la otra acusación de Ángel Cristo a Carmen Borrego. «Me has llamado también machista y que me gusta mucho el dinero», ha asegurado. Ante ello, Carmen ha corroborado lo expuesto: «Es que eres machista».

Lejos de quedarse callado, Ángel le ha dado un duro golpe: «Y tú has hecho una carrera hablando de los demás». «Hago la carrera como me da la gana, pero no hago la carrera jodiendo a mi familia. No lo he hecho jamás. Tú sí, tú hablas del circo y de hacer daño a tu familia. Vas reptando», ha sentenciado Carmen Borrego.

Pero ¿cuál es la razón por la que muchos compañeros coinciden en llamarle machista, psicópata o manipulador? Pues bien, todo obedece a un bestial enfrentamiento entre Ángel Cristo y Carmen Borrego de más de una hora que se ha producido poco antes de la emisión del primer ‘Conexión Honduras’ y que se verá íntegramente este lunes en el primer ‘Supervivientes: Tierra de nadie’. Habrá que esperar a entonces para saber qué es lo que ha pasado verdaderamente y el porqué de esas acusaciones tan graves hacia el hijo de Bárbara Rey.