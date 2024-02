Avance ‘Pecado original’, capítulo lunes 26 de febrero: El fin de Mert y una alianza inesperada

‘Pecado original‘, la serie turca volverá a la parrilla el lunes, 26 de febrero con su siguiente capítulo. A partir de la próxima semana, las tardes de Antena 3 se renovarán con el estreno del nuevo serial ‘Sueños de libertad’ a las 15:45 h. A continuación se emitirá la recta final de ‘Amar es para siempre’ y después ‘Pecado original’, que es probable que vea también afectado unos minutos su horario por los cambios de emisión.

En el anterior episodio de ‘Pecado Original’, Sahika orquestó un montaje para quitarse de en medio a Mert. Primero, extendió por toda la empresa el rumor de que fueron amantes, y que él esta obsesionado con ella y la acosa en las reuniones de trabajo. Y después hacía creer a todos que le había agredido violentamente en su despacho.

Además, se produjo un nuevo acercamiento entre Hasan y Çagatay, y cenan juntos. Un cómplice reencuentro entre padre e hijo que pese a tratan de ocultárselo a Feride, ella acaba enterándose y explota contra su ex marido, que le reprochará que se acerque a su hijo para aprovecharse de él y enfurece todavía más al saber que Yildiz ha ayudado a su reconciliación.

Entérate de todo lo que pasará la nueva semana en ‘Pecado original’, con las tramas del próximo episodio que Antena 3 estrena el lunes, 26 de febrero de 2024, justo a continuación de ‘Amar es para siempre’:

‘Pecado original’ – Capítulo del lunes, 26 de febrero

Hasan Ali comunica su despido a Mert en ‘Pecado original’

En el nuevo capítulo de ‘Pecado original’, después del montaje de Sahika para hacer creer a todos que Mert la ha agredido, las consecuencias se producen a gran velocidad. Nada más enterarse, Hasan Ali toma una drástica determinación y comunica a Mert su despido fulminante del holding. La mayor preocupación de Hasan es que si este caso sale a la luz pública la reputación de la empresa quedará arruinada.

Y es que mientras Mert jura ante Hasan que no ha agredido a Sahika y le cuenta la versión real de los hechos, Ender también tratará de destapar la mentira de Sahika ante el presidente señalando que nadie ha presenciado su supuesta agresión, salvo Haluk que es precisamente la mano derecha de Sahika. Pero el empresario desoye sus palabras y cae en la trampa de Sahika, que se muestra desvalida y vulnerable ante él.

Hasan cae en la trampa de Sahika en ‘Pecado original’

Por su parte, Mert le pide otra oportunidad, pero Hasan Ali no cede, le manda a la calle y le prohíbe su entrada a la empresa, dándole apenas media hora para que recoja sus cosas. Y le advierte con que no vuelva a acercarse a Sahika si no quiere tener más problemas con él. Además, le pone una única e inflexible condición para poder volver a su trabajo: si obtiene alguna prueba que demuestre su inocencia le podrá creer.

Tras perder su puesto de trabajo, Mert le pedirá ayuda a Ender para demostrar su inocencia a cambio de un pacto: hacerla favores y darle algunas acciones de Zehra cuando las consiga. Y es que la hermana de Caner no se cree en ningún momento la agresión a Sahika. Finalmente Mert y Ender sellan una alianza de lo más inesperada, que podría acabar truncando el montaje de Sahika si llega a buen puerto.

Ender y Mert se alían contra Sahika en ‘Pecado original’

A Mert se le van a acumular los problemas cuando Zehra se entera de lo sucedido, y ambos tienen una fortísima discusión delante de muchos invitados en la fiesta de inauguración del bar de Asuman y Zehra. Hasta Hasan Ali va a acudir por sorpresa a esa celebración. Zehra se marchará enfurecida de la fiesta, muy afectada y cabreada con su marido, por no haberle dicho nada.

Zehra monta un pollo a Mert ante todos los invitados

Por otro lado, la relación que sigue avanzando sin parar es la de Yildiz y Çagatay. Çagatay va a llamar a la joven Yilmaz con la excusa de que se dejó un juguete de Halitcan en su casa, y así quedar para devolvérselo. Cuando se ven en el piso, los dos jóvenes se gustan cada vez más, pero disimulan sus sentimientos reales cuando están juntos.