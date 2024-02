Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado, se planta en ‘De Viernes’ tras ser amenazada en directo

Alba Muñoz fue la gran sorpresa de ‘¡De viernes!’ de esta semana. La exmujer de Antonio Tejado acudió al programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta en mitad de toda la polémica por la detención y el ingreso en prisión del televisivo. Si bien acudió al espacio para contar todos los detalles de su turbulento matrimonio con el sobrino de María del Monte, la invitada acabó echando el freno cuando recibió una amenaza en directo.

La sevillana acudió a ‘¡De viernes!’ dispuesta a contar toda la verdad detrás del infierno que había sufrido en su matrimonio con Antonio Tejado. Visiblemente emocionada nada más comenzar la emisión, la joven denunció que el sobrino de la cantante es un padre ausente. «Me gustaría verle ir a prisión», confesó Muñoz a los presentes. Reveló incluso que la madre de Tejado planeaba bajar su pensión de 300 a 75 euros en el último año.

«Todos hemos sido responsables en tapar las cosas malas que ha hecho Antonio», reveló Alba Muñoz. Justo después, la presentadora del programa le preguntó a la invitada si alguien de la familia se había puesto en contacto con ella. «Se me acaba de advertir que se me va a demandar y yo si me lo permitís voy a contestar desde aquí a una de sus tías«, confesó la invitada, lista para lanzar un contundente mensaje ante las amenazas.

Alba Muñoz no teme a las amenazas

La expareja del concursante de ‘Supervivientes’ dejó claro a la familia de Tejado que no dudará en dar «un paso al frente». Asegurando así que, si es necesario, sacará todas las pruebas que tiene. «Lo que ella considere que sea denunciable, lo que haya visto esta noche. Como tengo pruebas de absolutamente todo, pues que me lleve a los juzgados y veremos todos que es verdad«, espetó la invitada de ‘¡De viernes!’.

Alba Muñoz en ‘¡De viernes!’

Después de responder a Beatriz Archidona, la sevillana volvió a insistir en su actitud frente a las amenazas. «María José sabe lo que yo tengo en mi poder, que denuncie… Callarme la boca una vez más, no» sentenció Alba Muñoz en el plató de Telecinco. Y es que, la expareja de Tejado no dudó en dejar claro lo que piensa del entorno familiar del detenido y cómo han alimentado el personaje en el que se ha convertido.

«Antonio tiene un problema muy grave de adicción a sustancias y creo que la cárcel no es lugar para solucionarlo», comenzó explicando la madre de la hija de Antonio Tejado. «No ha tenido nunca el apoyo de su familia y tampoco el de su tía, Antonio ha pasado momentos muy complicados en su vida, no ha sentido que María del Monte estuviera ahí para ayudarle«, añadió Muñoz sobre el panorama familiar.