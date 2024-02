Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado, sobrecogió en ‘De Viernes’ con esta confesión

Una semana después de la detención de Antonio Tejado por supuesta pertenencia a la banda que, presuntamente habría asaltado la casa de su tía, María del Monte, su exmujer, Alba Muñoz, se ha sentado en el plató de ‘¡De viernes!’. La joven habló de cómo fue su relación con el padre de su hija, así como su reacción al enterarse de su detención.

«Yo pensaba que era un bulo. Lo peor que pude hacer es ver las imágenes cuando le detienen. No puedo ni dormir», reconoce Alba nada más empezar el programa nocturno de Telecinco. «Con verlo, sabría ver si es verdad o mentira. Si es verdad, que pague», sentenció. La invitada dejó claro en todo momento que la suya «fue una relación tóxica. Al principio fue muy bueno, pero no una relación sana». Y es que, según aseguró, las infidelidades de Antonio Tejado acabaron con su matrimonio.

Una vez separados, la relación no fue a mejor. De hecho, uno de los peores momentos que vivió fue en su propia casa. Así recordó ella ese terrible episodio: «Una noche tuvo que venir la Guardia Civil porque se presentó en mi jardín acompañado de un amigo para echarme. Lo tenía que haber denunciado». «Me ha tenido bloqueada cinco meses. Cuando necesitaba hablar yo estaba aquí», reconocía.

«Antonio Tejado es un padre ausente», reconoce Alba Muñoz

Sobre el papel de Antonio Tejado como padre, la invitada volvió a dejar claro que «nunca ha estado, es un padre ausente. No sabe ni cuál es el colegio de su hija». Además, también ha desvelado el control al que le sometía, supuestamente, su expareja: «Recibía mensajes de carácter sexual y una pregunta muy suya: ‘¿estás sola?'».

Ante la pregunta de una de las colaboradoras de ‘¡De viernes!’ de «¿por qué le sigues dejando la puerta entreabierta? ¿Por qué no cortas y que se busque la vida?», la invitada ha sido clara. Según ha reconocido, no puede cortar la comunicación con él porque tienen una hija en común: «Yo no le doy bola, intento pararlo. Pero al final yo no puedo bloquearlo porque le quito la poca comunicación que hay con su hija».

Alba desvela los mensajes sexuales que le mandaba «sin ser consciente»

Ángela Portero le preguntó por los mensajes subidos de tono que le envió Antonio Tejado. La joven explicó que «yo le dije que le iba a mandar capturas a su madre». Si bien, dichos mensajes los ha recibido a lo largo de los años, reconoce que los más recientes son del 28 de enero de 2024. Además, asegura que esos mensajes subidos de tono también los recibieron más personas de su entorno: «Pensábamos que ni era consciente de a quién se los estaba mandando».

Cuando Beatriz Archidona le preguntó a Alba si le pedía explicaciones el día después de recibir esos mensajes, ella reconoce que solía hablar con la madre de Antonio. «Yo siempre iba a su madre porque él no estaba en condiciones como para hablar. Al final hemos tapado tantísimas cosas que ha hecho que él se haya sentido impune», afirma.

La amenaza de la familia de Antonio a Alba: «Me van a denunciar»

Cuando la entrevista estaba a punto de concluir, Alba Muñoz ha revelado un importante mensaje que ha recibido por parte de la familia de Antonio Tejado. «Se me acaba de advertir se que se me va a denunciar. Es una de sus tías, yo la invito a que lo haga», la animaba desafiante, dejado claro que no tiene miedo a posibles represalias.

«Voy a dar un paso al frente y me van a hacer sacar todo lo que realmente tengo. Como tengo pruebas de absolutamente todo, pues vamos a los juzgados y que se demuestre la verdad», sentenció la joven.