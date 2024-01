Netflix adquiere una de las series de comedia más importantes de la historia de HBO Max

Desde la irrupción de David Zaslav, nuevo CEO del conglomerado audiovisual Warner Discovery, se ha centrado en sanear las cuentas para poder seguir siendo competitivos en un panorama cada vez más repleto de ofertas. Y, una de esas opciones para sanear cuentas es la venta de licencias de sus productos de mayor calidad. Vender una licencia no significa perder los derechos de dicho contenido. Lo hemos podido comprobar recientemente con series como ‘Hermanos de sangre‘ o ‘A dos metros bajo tierra‘. Ambas series icónicas se encuentran ahora en el catálogo de Netflix, pero siguen estando disponibles en HBO MAX. Y, este próximo mes de abril, se añadirá una más: ‘Sexo en Nueva York’.

La mítica serie creada por Darren Star, y protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Kristin Davis es una de las series estandarte de HBO. Revolucionaria, muy imitada a lo largo de los años, y con un mensaje de empoderamiento feminista, consiguió sentar las bases para esa nueva televisión que llegó a finales de los 90. Tras seis temporadas, dos películas y una serie secuela (‘And just like that…‘), la serie sigue siendo tan relevante como hace veinte años. Pero ya no va a ser exclusiva solo de HBO Max, la que siempre ha sido su casa.

Según ha anunciado Netflix, ‘Sexo en Nueva York’ pasará a formar parte de su catálogo a partir de abril. Por ahora solo en Estados Unidos y algunos mercados europeos, así que no sabemos si se extenderá o no a España. Y eso sí, el acuerdo tampoco incluye ‘And just like that…’ y las dos películas.

«Estoy emocionado porque los estudios están más abiertos de nuevo a vender licencias, y estoy encantado de decirles que estamos abiertos para cualquier cosa«. En esas palabras se expresó Ted Sarandos, CEO de Netflix, en la última revisión de beneficios de la compañía este pasado 23 de enero.

¿De qué va ‘Sexo en Nueva York’?

Narra las aventuras amorosas y sexuales de cuatro neoyorquinas solteras e independientes: la columnista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y sus tres mejores amigas, la abogada Miranda (Cynthia Nixon), la pija Charlotte York (Kristin Davis) y la promiscua Samantha Jones (Kim Cattrall). El programa se hizo famoso por rodar escenas en las calles, los bares, restaurantes y discotecas de Nueva York.