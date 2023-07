Se destapan las exigencias de Kim Cattrall (Samantha) para regresar a ‘And Just Like That’

‘And just like that‘ ha vuelto, con una segunda temporada en HBO MAX que busca reparar los errores cometidos en la primera. Y sí, fueron unos cuantos. El más notable, sin lugar a dudas, fue la ausencia del personaje de Samantha, interpretado en la serie y películas de ‘Sexo en Nueva York’ por Kim Cattrall. A todos nos pilló por sorpresa su regreso en esta nueva temporada cuando se filtró que aparecería en forma de cameo. Porque aún no está preparada para regresar con más protagonismo. Aun así, la tendremos de vuelta, y Kim ha revelado en el programa ‘The View’ cuál fue su primera condición para volver.

«Es muy interesante recibir una llamada del jefe de HBO diciéndote ‘¿qué podemos hacer?’. Y claro, yo respondí: ‘hmm, déjame ponerme creativa'», ha comentado la actriz en el programa matinal estadounidense sobre su regreso en ‘And just like that’. «Una de las cosas fue que Patricia Field volviera, porque pensé que, si iba a volver, tenía que volver con el estilo de Samantha, y tenía que forzarlo, y lo conseguimos».

Kim Cattrall, en ‘The View’. / ABC

Patricia Field es la legendaria diseñadora de vestuario que estuvo en la serie original, y que ahora participa en ‘Emily en París’ o en la nueva serie de Cattrall, ‘Glamurous’. Pero, al parecer, esta no habría sido la única exigencia de la actriz para poder retomar su personaje en ‘And just like that’. Según insiders de la industria, Kim Cattrall habría pedido no actuar con ninguna de las tres actrices principales, ni tener ningún contacto con el creador de la serie Michael Patrick King.

En la escena, será un pequeño cameo en la que Samantha mantiene una conversación telefónica con Carrie. Una forma perfecta de conseguir esa reaparición sin necesidad de complicaciones. Ahora solo falta esperar si tendremos una temporada 3 de ‘And just like that…’ y más cameos especiales de Kim Cattrall.

¿De qué va ‘And just like that’?

Sin el personaje de Samantha (Kim Cattrall), la serie sigue a las neoyorquinas Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad de los 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50.